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Міжнародний день захисту дітей: чого ви не знали про свято

01.06.2023

1 червня багато країн святкують Міжнародний день захисту дітей! Як виникло це світле свято? Які цікаві факти з ним пов’язані? В якій країні є цілий місяць захисту дітей? Про це читайте в нашому матеріалі.

День захисту дітей 2023: цікаві факти про свято

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Історія виникнення свята

Рішення про проведення Міжнародного дня захисту дітей було прийняте на Всесвітній конференції, присвяченій питанням благополуччя дітей, яка відбулася в Женеві в 1925 році. Чому це дитяче свято було вирішено відзначати саме 1 червня? За однією з версій, 1 червня 1925 року Генеральний консул Китаю в Сан-Франциско зібрав групу китайських дітей-сиріт і влаштував для них святкування Дуань-у цзе (Фестивалю човнів-драконів). Завдяки щасливому випадку день збігся і з часом проведення «дитячої» конференції в Женеві.

Після Другої світової війни, коли проблеми збереження здоров’я та благополуччя дітей були як ніколи актуальні, 1949 року в Парижі відбувся конгрес жінок, на якому прозвучала клятва про невпинну боротьбу за забезпечення міцного миру, як єдиної гарантії щастя дітей. За рік, саме 1 червня, був проведений перший Міжнародний день захисту дітей. Відтоді це свято почали відзначати щороку.

Символіка свята

У Міжнародного дня дітей є свій прапор. На зеленому тлі, що символізує ріст, гармонію, свіжість і родючість, навколо знака Землі розміщені стилізовані фігурки ‒ червона, жовта, синя, біла та чорна. Ці людські фігурки символізують різноманітність і терпимість. Знак Землі, розміщений в центрі, ‒ символ нашого спільного дому.

День захисту дітей 2023: цікаві факти про свято

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Цікаві факти про свято

Слід зазначити, що Всесвітній день дітей відзначається також 20 листопада. 1954 року Генеральна Асамблея ООН рекомендувала всім країнам ввести в практику святкування Всесвітнього дня дітей (Universal Children’s Day).

А от на Сейшельських островах святкують не день, а цілий Місяць захисту дітей.

День захисту дітей 2023: цікаві факти про свято

Також 1 червня відзначається ще одне нове свято на нашій планеті ‒ Всесвітній день батьків (Global Day of Parents). Це свято заснували на 66-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2012 року. Всесвітній день батьків був проголошений, як щорічне свято, яке відзначатиметься «в честь батьків у всьому світі» в перший день літа – 1 червня, починаючи з 2013 року.

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