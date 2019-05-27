Іноземні мови дають можливість людям розуміти один одного, незалежно від національності та місця проживання. Англійська – міжнародна мова, а тому для дітей особливо актуальна. Чим раніше почати навчання, тим швидше та ефективніше можна домогтися результатів. Читайте, з чого почати вивчення мови з дітьми, а також як займається розвитком своєї доньки ведуча «Цієї миті рік потому» Даша Трегубова.

Батьки, які хочуть, щоб дитина розмовляла не лише рідною мовою, а й англійською, часто мають сумніви щодо віку, з якого найкраще розпочинати навчання. Фахівці підтримують думку, що братися до роботи можна буквально з пелюшок. Не варто турбуватися, ніби вивчення іншої мови з перших років життя здатне призвести до перевантаження. Численні дослідження підтверджують зворотне. Іноземна мова не тільки швидше і легше засвоюється в дитячому віці, а й також сприяє розумовому розвитку дитини, покращує пам’ять і реакцію. Доведено, що з малюків-білінгвів виростають цілеспрямовані особистості з більш гнучким розумом і активною життєвою позицією. Крім того, вільне володіння мовою відкриває набагато ширші перспективи в плані побудови кар’єри. Якщо це переконало вас у потребі почати вивчення англійської з дитиною просто зараз, саме час розглянути основні принципи та розробити стратегію.

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Методики вивчення англійської мови для дітей

Найефективніший спосіб вивчити іноземну мову в будь-якому віці – так зване занурення в середовище. У процесі комунікації англійська засвоюється природно, без потреби годинами сидіти за підручником. Добре якщо хтось із батьків або, наприклад, няня вільно володіє мовою. У вашій родині ніхто не говорить англійською, а найняти іноземну гувернантку немає можливості? Не страшно. Ми підкажемо кілька дієвих альтернатив.

Ігри. Вивчення мови в ігровій формі – ідеальний варіант для дошкільнят. Окрім настільних ігор, є велика кількість безкоштовних додатків, які допомагають малюку запам’ятовувати нові слова і словосполучення. Головне, щоб маленькому учневі було цікаво та весело: на емоційному підйомі дитина засвоює інформацію значно краще. Мультфільми. Анімаційне кіно може компенсувати брак спілкування з носіями мови, про який ми говорили на початку. Адже що важливо? Слухати і чути іноземну мову, розпізнавати і повторювати. У репліках героїв мультфільмів для дітей дошкільного віку немає складних слів, граматики і сленгу – лише базова лексика. Мовні школи. Вже у віці 3–5 років навчання вашої дитини англійської можна довірити професіоналам. Підійдуть як індивідуальні, так і заняття в невеликих групах. До речі, змагання та командні ігри дають можливість заволодіти увагою малюка, а також вчать взаємодіяти з іншими дітьми.

Принципи вивчення англійської мови з дитиною

Незалежно від обраного методу вивчення англійської, важливо дотримуватися простих правил:

Послідовність. Не варто намагатися охопити відразу всі аспекти або, навпаки, приділяти увагу якомусь одному. Граматика, живе спілкування і читання однаково важливі для того, щоб опанувати мову. Так, одне тільки зазубрювання правил без практики не дозволить дитині заговорити англійською. Систематичність. Приділяйте достатньо часу заняттям, навіть якщо вони повністю проходять в ігровій формі. Рекомендовано виділяти не менше 20 хвилин щодня. Грамотний підхід. Враховуйте вік дитини. Наприклад, після 6 років підхід до вивчення англійської мови має стати більш структурованим. Чим доросліший учень, тим краще у нього розвинені пам’ять і уява. Школяру можна сміливо пропонувати більше логічних ігор. Зацікавленість батьків. Для маленької дитини мама і тато – основний мотиватор. Якщо ви самі не прагнутимете зрозуміти мову і захопливо подати інформацію сину чи доньці, навряд чи вдасться викликати бажання вчитися. Також не менш важливо хвалити і заохочувати.

Ведуча «Цієї миті рік потому» Даша Трегубова розповіла, як вчить англійську мову її донька Поліна:

«Поля, як і я, вчить англійську з дитинства. Я навіть віддала її вчитися у свою школу з поглибленим вивченням англійської. Тому що мені мова дуже знадобилася. Після школи я вже була з чудовими знаннями, потім працювала в мережевій рекламній агенції, де все листування велося англійською. І після цієї практики я вільно розмовляю на будь-які теми в будь-якій країні світу, де розуміють англійську.

Сподіваюся, у Полі буде аналогічна ситуація. До того ж у неї з дитинства є можливість практикуватися: вона часто літає зі мною світом. І я всіляко заохочую її розвивати мовні навички, спілкуватися з новими друзями, персоналом готелів і курортів.

А ще на її телефон ми закачали програму для вивчення англійської для дітей, і перед сном разом її проходимо».

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