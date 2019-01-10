5 правил, завдяки яким діти навчаться вас чути

Проблема нерозуміння дітей буде актуальною завжди. І це треба приймати. Тобто діти і раніше не слухалися, і зараз не слухаються, і в майбутньому нікуди ця проблема не дінеться. Але також важливо усвідомлювати, що в своїй сім’ї потрібно завжди починати з себе. Саме тоді можна істотно знизити відсоток неслухняності дітей в сім’ї, місті, країні та світі.

Більшість мам, особливо молодих, нерідко скаржаться, що, мовляв, вони твердять дитині по 10 раз одне і те ж, а віз з місця не рухається! Якось одна мати була поскаржилася:

“Мені набридло працювати папугою! Я можу по 100 раз говорити синові: вимкни телевізор, прибери черевики на місце, віднеси чашку. А він просто не реагує, поки не прикрикну! І взагалі, чи бувають в природі діти, які слухаються батьків з першого разу? ”

Дуже шкода цю жінку, але так і хотілося тоді їй сказати, що проблема ж не в дитині, а в ній самій. Візьмемо приклад 7-річного Вані. Ми з його мамою сиділи і пили чай у мене вдома. Ось він в один прекрасний день зайшов, і сам, без дозволу, включив телевізор. Я кажу: “Ваня, вимкни, будь ласка, телевізор”. Він, природно за звичкою не відреагував. Я підійшла до нього, взяла його за руку, подивилася з подивом в очі і сказала: “Ваня, телевізор!”. Він тут же спокійно його вимкнув і наступні дві години будь-які мої прохання виконувалися миттєво.

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Річ у тім, тут не тільки дитина вся така чудова. Просто існують дорослі-папуги, а є ті, хто двічі ніколи не повторює. Якщо ви даєте безліч ЦУ, то стаєте для дитини звичайним фоном, і він вже перестає вас чути. Ми, жінки, взагалі говоримо багато, але словесну “діарею” потрібно контролювати. Найпоширеніша проблема, пов’язана з цим: ви дали багато інструкцій, а ось їх виконання не відстежили.

Ось припустимо, дитина кидає в річку камінці. Здавалося б, яке миле і приємне заняття. Поруч стоїть матуся і починає голосно бурчати: “Ти як кидаєш? Давай в іншу сторону. Ой, не докинув… Ти встань – у тебе тоді краще вийде. Навіщо ти все каміння якось відразу кидаєш? Хочеш дощик зробити? Ну кидай вже швидше, ти чого застиг! ”

Все, дитина перестала її чути. Мамин неконтрольований потік слів він вже не поділяв.

Але щоб не дізнаватися в цій мамі себе, дотримуйтесь п’ятьох простих правил!

1. Розділіть всі ваші розмови з дитиною на 2 типи:

Невимушене спілкування. Це звичайна розмова без вказівок. Вона може бути колючою, емоційною, насиченою словами і різними питаннями.

Прохання, вказівки і різного роду вимоги. Це такі короткі повідомлення, які повторюються один раз. Після чого відстежується їх виконання.

2. Адекватно оцініть свої вимоги

Подивіться з боку на те, що ви вимагаєте, пам’ятаючи про те, що діти, особливо маленькі – дуже активні. Ігри та шум їм просто необхідні. Тому постарайтеся, щоб під час ігор було зовсім небагато заборон. Найголовніше, щоб собі не нашкодили, іншим людям, які не попсували цінне або чуже майно – все інше можна. Розумієте, коли вони чують від вас цілий негласний список всього забороненого, то мимоволі починають бунтувати. Вони не в змозі ще зрозуміти сенс заборон і поки тільки вчаться слухати і чути. Як варіант, “багато тексту” викликає байдужість, і тоді вже гірше нікуди. Вашому чаду тоді все одно.

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3. Замініть гостре заперечення на побажання

Повідомлення: “Не сиди на мокрому” може привести малюка в розгубленість. Якщо не сидіти, тоді що? Набагато зрозуміліша йому буде фраза: “Встань з мокрого”.

Ось кілька варіантів в контрасті:

“Не кричи!” – “Говори тихіше. Тс-с-с … ”

“Чи не кидай м’яч на кухні” – “Грай з м’ячиком у своїй кімнаті”

“Ти йдеш дуже повільно!” – “Іди швидше, будь ласка”

Ну ви зрозуміли!

4. Встановіть контакт

Відсутністю контакту часто грішать навіть найдосвідченіші мами. У дитини купа справ! У голові постійно йдуть роздуми, порівняння, постійно з’являються нові ідеї … І йому нелегко ось так взяти і відразу переключитися на вас. Потрібно залучити його увагу: взяти за руку, зловити погляд, отримати відповідь – “Так, мам, я тебе почув”. Бувають випадки, коли варто звертати увагу, чим зайнята дитина в даний момент і наскільки важко йому зараз переключитися на виконання прохання. Іноді потрібно попередити дитину заздалегідь. Наприклад: “Через 10 хвилин ми будемо готуватися до сну”, “Ще 5 хвилин побігай і підемо додому”.

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5. Завжди відстежуйте виконання ваших вказівок

Ось це найважливіше. Якщо вже ви дали завдання дитині або заборонили що-небудь робити, то будьте послідовні. Тільки кричати і істерити відразу не треба. Дайте йому час зрозуміти, що від нього хочуть. Обов’язково зазначте результат виконаної роботи. Молодець, спасибі. Якщо є недоліки, то про них потрібно обов’язково говорити тільки після заохочення: Молодець, спасибі, тільки ось тут треба так і ось тут ось так. Те ж саме і з заборонами. Буває так: мама каже:

“Не дозволяю за комп’ютер сідати!” Дитина бігає навколо неї, не може себе приткнути нікуди – він не знає, чим зайнятися. Вона йому через 10 хвилин, не витримуючи: “Та йди ти вже за свій комп’ютер”.

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