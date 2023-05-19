19 травня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято 19 травня

19 травня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят. 19 травня вшановують Йова Багатостраждального. Які свята 19 травня, що можна робити і чого не можна, читайте у матеріалі.

19 травня ― свята:

День травневого сонця;

День блокнота або День записника;

Всесвітній день сімейного лікаря;

День кубика Рубіка.

День травневого сонця прийшов до нас із Аргентини та традицій Буенос-Айреса. Це неофіційне свято відзначають щорічно 19 травня. В 1810 році внаслідок революційних подій Аргентина отримала незалежність від Іспанії. на новому прапорі з’явилося сонце, а день отримав специфічну назву ― День травневого сонця.

Нагадаємо, що легке травневе сонце завжди піднімає настрій, перебування надворі збільшує кількість вітаміну Д, зменшує навантаження на психіку людини та покращує загальний стан здоров’я. Тому свято можна відзначити гарною прогулянкою.

День вишиванки проводять щорічно у третій четвер травня, у 2022 році ― це 19 травня. День вишиванки ― це міжнародне свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Вважається, що свято започатковане у 2006 році і до цього причетна студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк. Вона запропонувала студентам приходити на пари у вишиванках, що передалося і викладачам, а протягом року ідея широко розповсюдилася по Україні й була підхоплена за кордоном. На сьогодні географія свята охоплює понад 50 країн.

День блокнота або День записника святкують 19 травня щороку з 2016 року. Вважається, що блокнот та записник ― беззаперечний атрибут планування, а ще у ньому можна записувати всі свої думки, бажання, мрії та результати споглядання чогось або роботи.

Всесвітній день сімейного лікаря святкують 19 травня щороку з 2010 року. Його запровадили за підтримки Всесвітньої ради сімейних лікарів WONCA, до якої також входять Українська асоціація сімейних лікарів. За визначенням WONCA, сімейний лікар — фахівець, який надає первинну медико-санітарну допомогу всім членам сім’ї, незалежно від віку, статі, характеру захворювання, з урахуванням психологічних, соціальних, культурних та особистих особливостей пацієнта та сім’ї. Україна долучилася до системи сімейних лікарів у 2017 році, хоча підготовка та реформа тривали ще кілька років до цього.

День кубика Рубіка ― свято на честь винаходу угорського інженера Ерне Рубіка відзначається 19 травня. Іграшка на логіку та комбінаторику була винайдена Рубіком в 1974 році, проте через недосконалість системи патентування у 1980-х роках відбулося судове слухання. Американець Гаррі Нікольс винайшов схожий кубик в 1970-му, проте він мав 2х2 грані, в той час як у Рубіка було 3х3х3. Врешті, кубік Рубіка став вважатися класичним, хоча з роками було виготовлено безліч варіантів. А вчені в 21 столітті виготовили чотирьох- та п’ятивимірний кубики, щобравда, їх змогли розв’язати меньше сотні людей.

19 травня ― церковні свята:

День праведного Йова Багатостраждального ― 19 травня. Йов ― давньоєврейський проповідник, який свято вірив у Бога, мав сімох синів та трьох доньок. Диявол нібито поставив під сумнів вірність Йова, й Бог дозволив йому спробувати схилити Йова до гріха. Йов втратив своїх дітей, був уражений тяжкою хворобою ― проказою. Він опинився серед відкинутих суспільством, втратив усе ― святий був залишений не тільки друзями, а й дружиною, яка ходила по хатах, просячи допомоги. Проте, таким чином невинність праведника показав Сам Господь, виявивши Себе у бурхливому вихорі. До Йова повернулося здоров’я, багатство, а дружина народила йому ще сімох дітей. Після цього Йов прожив ще 140 років і побачив своє потомство до четвертого коліна. Усього ж святий праведний Йов Багатостраждальний прожив 248 років.

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19 травня ― день ангела

19 травня іменини святкують Микола, Денис та Іов.

19 травня ― народні прикмети та традиції:

До Йова треба встигнути посадити огірки. Якщо роса буде рясна, то вродять вони багато.

Птахи звідусіль щебечуть ― буде ясна погода.

19 травня ― що можна робити і чого не можна:

Не можна розповідати сни. Те, що наснилося на Йова, може справдитися протягом 7-8 днів.

Можна просити Йова про допомогу, заступництво та зцілення. Також він може перевіряти вашу віру.

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