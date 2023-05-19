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Какой сегодня праздник 19 мая

19.05.2023

19 мая в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников. 19 мая чествуют Иова Многострадального. Какие праздники 19 мая, что можно делать и чего нельзя, читайте в материале.

19 мая 2023: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

19 мая ― праздники:

  • День майского солнца;
  • День блокнота или День записной книжки;
  • Всемирный день семейного врача;
  • День кубика Рубика.

День майского солнца пришел к нам из Аргентины и традиций Буэнос-Айреса. Это неофициальный праздник, который отмечается ежегодно 19 мая. В 1810 году в результате революционных событий Аргентина получила независимость от Испании. На новом флаге появилось солнце, а день получил специфическое название ― День майского солнца.

Напомним, что легкое майское солнце всегда поднимает настроение, пребывание на улице повышает уровень витамина Д, уменьшает нагрузку на психику человека и улучшает общее состояние здоровья. Поэтому праздник можно отметить хорошей прогулкой.

День вышиванки проводят ежегодно в третий четверг мая, в 2022 году ― это 19 мая. День вышиванки ― это международный праздник, который призван сохранить исконные народные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды. Считается, что праздник отмечают с 2006 года и к этому причастна студентка факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Леся Воронюк. Она предложила студентам приходить на пары в вышиванках, что передалось и преподавателям, а в течение года идея широко распространилась по Украине и была подхвачена за границей. На сегодня география праздника охватывает более 50 стран.

День блокнота или День записной книжки празднуют 19 мая ежегодно с 2016 года. Считается, что блокнот и записная книжка ― безоговорочный атрибут планирования, а еще в нем можно записывать все свои мысли, желания, мечты и результаты созерцания чего-либо или работы.

Всемирный день семейного врача отмечают 19 мая ежегодно с 2010 года. Его ввели при поддержке Всемирного совета семейных врачей WONCA, в который также входят Украинская ассоциация семейных врачей. По определению WONCA, семейный врач ― специалист, оказывающий первичную медико-санитарную помощь всем членам семьи, независимо от возраста, пола, характера заболевания, с учетом психологических, социальных, культурных и личных особенностей пациента и семьи. Украина включилась в систему семейных врачей в 2017 году, хотя подготовка и реформа проходила еще за несколько лет до этого.

День кубика Рубика ― праздник в честь изобретения венгерского инженера Эрне Рубика, который празднуется 19 мая. Игрушка на логику и комбинаторику была изобретена Рубиком в 1974 году, однако из-за несовершенства системы патентования в 1980-х годах состоялось судебное слушание. Американец Гарри Никольс изобрел подобный кубик в 1970-м, однако он имел 2х2 грани, в то время как у Рубика было 3х3х3. Наконец кубик Рубика стал считаться классическим, хотя с годами было изготовлено множество вариантов. А ученые в 21 веке изготовили четырех- и пятимерные кубики, которые смогли решить менее сотни человек.

19 мая ― церковные праздники

День праведного Иова Многострадального ― 19 мая. Иов ― древнееврейский проповедник, свято веривший в Бога, имел семерых сыновей и трех дочерей. Дьявол якобы поставил под сомнение верность Иова, и Бог позволил ему попытаться склонить Иова к греху. Иов потерял своих детей, был поражен тяжелой болезнью ― проказой. Он оказался среди отвергнутых обществом, потерял все ― святой был оставлен не только друзьями, но и женой, которая ходила по домам, прося помощи. Тем не менее, таким образом, невинность праведника показал Сам Господь, явив Себя в бурном вихре. К Иову вернулось здоровье, богатство, а жена родила ему семерых детей. После этого Иов прожил еще 140 лет и увидел свое потомство до четвертого колена. Всего же святой праведный Иов Многострадальный прожил 248 лет.

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19 мая ― день ангела

19 мая именины отмечают Николай, Денис и Иов.

19 мая ― народные приметы и традиции:

  • К Иову нужно успеть посадить огурцы. Если роса будет обильная, то будет хороший урожай.
  • Птицы отовсюду щебечут — будет ясная погода.

19 мая ― что можно делать и чего нельзя:

  • Нельзя рассказывать сны. Приснившееся на Иова может сбыться в течение 7-8 дней.
  • Можно просить Иова о помощи, покровительстве и исцелении. Также он может проверять вашу веру.

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