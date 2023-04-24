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Ектор Хіменес-Браво зібрав понад 400 000 гривень на біонічні протези для наших захисників

24.04.2023

Український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор, суддя проєкту «МастерШеф. Професіонали»-4 на СТБ Ектор Хіменес-Браво продовжує активно волонтерити та збирати донати на допомогу ЗСУ. Цього разу шеф-кухар збирав на біонічні протези для наших захисників.

Ектор Хіменес-Браво зібрав понад 400 000 гривень на біонічні протези для наших захисників

Нещодавно Ектор відсвяткував день народження одного зі своїх ресторанів у столиці. Там він влаштував благодійну вечерю, метою якої став збір на протези для українських військових. Також до збору коштів долучились гості інших закладів шеф-кухаря. Загалом вдалося зібрати 404 269 гривень.

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«6-го квітня ми з вами святкували день народження ресторану NAM, де також проводили благодійну вечерю. Кращого свята я не міг й уявити. Завдяки цьому наші захисники зовсім скоро отримають сучасні біонічні протези. Сподіваюсь, це далеко не остання наша добра справа. Дякую всім за донати. Вкотре переконуюсь, що українці — найкращий народ», – зазначив шеф-кухар.

Ектор Хіменес-Браво зібрав понад 400 000 гривень на біонічні протези для наших захисників

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з перших днів війни разом з командою своїх ресторанів готує обіди для наших захисників, проводить благодійні вечері та допомагає постраждалим від повномасштабного вторгнення росії в Україну. Окрім того, він, разом  командою з Великобританії та СТБ, в рамках фандрайзінг-реаліті «Україна: кулінарний фронт», відвідав 6 українських міст, аби допомогти місцевим жителям відновити зруйновані бомбардуваннями та окупацією заклади харчування.

Ектор Хіменес-Браво зібрав понад 400 000 гривень на біонічні протези для наших захисників

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