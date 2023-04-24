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Эктор Хименес-Браво собрал более 400 000 гривен на бионические протезы для наших защитников

24.04.2023

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения, ресторатор, судья проекта «МастерШеф. Профессионалы»-4 на СТБ Эктор Хименес-Браво продолжает активно волонтерить и собирать донаты на помощь ВСУ. В этот раз шеф-повар собирал на бионические протезы для наших защитников.

Эктор Хименес-Браво собрал более 400 000 гривен на бионические протезы для наших защитников

Недавно Эктор отметил день рождения одного из своих ресторанов в столице. Там он устроил благотворительный ужин, целью которого стал сбор на протезы для украинских военных. Также к сбору средств присоединились гости других заведений шеф-повара. В общей сложности удалось собрать 404 269 гривен.

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«6 апреля мы с вами праздновали день рождения ресторана NAM, где также проводили благотворительный ужин. Лучшего праздника я не мог себе представить. Благодаря этому наши защитники совсем скоро получат современные бионические протезы. Надеюсь, это далеко не последнее наше доброе дело. Спасибо всем за донаты. Еще раз убеждаюсь, что украинцы — лучший народ», — отметил шеф-повар.

Эктор Хименес-Браво собрал более 400 000 гривен на бионические протезы для наших защитников

Напомним, Эктор Хименес-Браво с первых дней войны вместе с командой своих ресторанов готовит обеды для наших защитников, проводит благотворительные ужины и помогает пострадавшим от полномасштабного вторжения россии в Украину. Кроме того, он вместе с командой из Великобритании и СТБ в рамках фандрайзинг-реалити «Україна: кулінарний фронт» посетил 6 украинских городов, чтобы помочь местным жителям восстановить разрушенные бомбардировками и оккупацией заведения питания.

Эктор Хименес-Браво собрал более 400 000 гривен на бионические протезы для наших защитников

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