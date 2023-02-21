Рецепт тірамісу від Лізи Глинської

Рецепт тірамісу від Лізи Глінської
Тірамісу – воістину повітряний десерт. З італійської його назва перекладатися як «піднеси мене до небес». Побувати на сьомому небі і побалувати себе найніжнішим десертом зможе кожна господиня, знаючи усі тонокощі приготування. Покроковий рецепт тірамісу від екс-судді«МастерШеф» Лізи Глінської читайте в матеріалі.
Інгредієнти для савоярді (бісквіт «дамські пальчики»):
- яйця – 2 шт.
- цукор – 2 ст. л.
- борошно – 50 г
- цукрова пудра – 50 г
Приготування савоярді:
- Збиваємо білки до утворення піни, додаємо цукор і продовжуємо збивати до стійких піків.
- Збиваємо жовтки і цукром до густої маси – освіти малюнка.
- Вмішуємо жовтки в білки, делікатно, лопаткою.
- Потім через дрібне сито додаємо борошно. Вимішуємо масу обережно, за допомогою лопатки, щоб зберегти легкість.
- За допомогою круглої насадки відкидають на деко смужки бісквіта, присипаємо тонким шаром цукрової пудри. Через кілька хвилин ще раз присипаємо цукровою пудрою.
- Випікаємо при температурі 170⁰, 18-20 хвилин.
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Інгредієнти для кавового крему:
- жовток – 4-х яєць
- цукор – 120 г
- вода – 60 мл
- желатин – 4 г + 20 мл води (кімнатної температури)
- вершки (33% жирності) – 200 мл
- маскарпоне – 200 г
- розчинна кава – 4 г (зерна) + 2 ст. л. окропу
Приготування кавового крему:
- З води і цукру варимо сироп 116⁰. Вливаємо його під збивати жовтки, продовжуємо збивати.
- Додаємо замочений, набряклий і розбещений в мікрохвильовці желатин, потім кави, маскарпоне. Вимішуємо до однорідності.
- Збиваємо вершки до стійких піків і змішуємо з основною масою.
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Інгредієнти для сиропу для просочення:
- вода – 200 мл
- цукор – 130 г
- 4 гр розчинна кава – 4 г(зерна)
- чорний ром – 30 мл
Приготування сиропу для просочення:
З’єднуємо всі інгредієнти, кип’ятимо 2-3 хвилини. Даємо час сиропу, охолодитися.
Смачного!
Джерело: Instagram – lizaglinskaya
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