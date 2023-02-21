Рецепт тирамису пошагово

Рецепт тирамису от Лизы Глинской
Тирамису – поистине воздушный десерт. С итальянского его название переводиться как «вознеси меня до небес». Побывать на седьмом небе и побаловать нежнейшим десертом сможет каждая хозяйка, зная все тонкости приготовления. Пошаговый рецепт тирамису от экс-судьи «МастерШеф» Лизы Глинской читайте в материале.
Ингредиенты для савоярди (бисквит «дамский пальчик»):
- яйца – 2 шт.
- сахар – 2 ст. л.
- мука – 50 г
- сахарная пудра – 50 г
Приготовление савоярди:
- Взбиваем белки до образования пены, добавляем сахар и продолжаем взбивать до устойчивых пиков.
- Взбиваем желтки и сахаром до густой массы – образования рисунка.
- Вмешиваем желтки в белки, деликатно, лопаткой.
- Затем через мелкое сито добавляем муку. Вымешиваем массу осторожно, с помощью лопатки, чтобы сохранить воздушность.
- С помощью круглой насадки отсаживаем на противень полоски бисквита, присыпаем тонким слоем сахарной пудрой. Через несколько минут еще раз присыпаем сахарной пудрой.
- Выпекаем при температуре 170⁰, 18-20 минут.
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Ингредиенты для кофейного крема:
- желток – 4-х яиц
- сахар – 120 г
- вода – 60 мл
- желатин – 4 г + 20 мл воды (комнатной температуры)
- сливки (33% жирности) – 200 мл
- маскарпоне – 200 г
- растворимое кофе – 4 г (гранулы) + 2 ст. л. кипятка
Приготовление кофейного крема:
- Из воды и сахара варим сироп 116⁰. (Мягкий шарик). Вливаем его во взбивающиеся желтки, продолжаем взбивать.
- Добавляем замоченный, набухший и распущенный в микроволновке желатин, затем кофе, маскарпоне. Вымешиваем до однородности.
- Взбиваем сливки до устойчивых пиков и смешиваем с основной массой.
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Ингредиенты для сиропа для пропитки:
- вода – 200 мл
- сахар – 130 г
- растворимый кофе – 4 г (гранулы)
- черный ром – 30 мл
Приготовление сиропа для пропитки:
Соединяем все ингредиенты, кипятим 2-3 минуты. Даем время сиропу, охладиться.
Приятного аппетита!
Источник: Instagram – lizaglinskaya
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