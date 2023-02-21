Рецепт тирамису пошагово

Рецепт тирамису от Лизы Глинской

Тирамису – поистине воздушный десерт. С итальянского его название переводиться как «вознеси меня до небес». Побывать на седьмом небе и побаловать нежнейшим десертом сможет каждая хозяйка, зная все тонкости приготовления. Пошаговый рецепт тирамису от экс-судьи «МастерШеф» Лизы Глинской читайте в материале.

Ингредиенты для савоярди (бисквит «дамский пальчик»):

яйца – 2 шт.

сахар – 2 ст. л.

мука – 50 г

сахарная пудра – 50 г

Приготовление савоярди:

Взбиваем белки до образования пены, добавляем сахар и продолжаем взбивать до устойчивых пиков. Взбиваем желтки и сахаром до густой массы – образования рисунка. Вмешиваем желтки в белки, деликатно, лопаткой. Затем через мелкое сито добавляем муку. Вымешиваем массу осторожно, с помощью лопатки, чтобы сохранить воздушность. С помощью круглой насадки отсаживаем на противень полоски бисквита, присыпаем тонким слоем сахарной пудрой. Через несколько минут еще раз присыпаем сахарной пудрой. Выпекаем при температуре 170⁰, 18-20 минут.

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Ингредиенты для кофейного крема:

желток – 4-х яиц

сахар – 120 г

вода – 60 мл

желатин – 4 г + 20 мл воды (комнатной температуры)

сливки (33% жирности) – 200 мл

маскарпоне – 200 г

растворимое кофе – 4 г (гранулы) + 2 ст. л. кипятка

Приготовление кофейного крема:

Из воды и сахара варим сироп 116⁰. (Мягкий шарик). Вливаем его во взбивающиеся желтки, продолжаем взбивать. Добавляем замоченный, набухший и распущенный в микроволновке желатин, затем кофе, маскарпоне. Вымешиваем до однородности. Взбиваем сливки до устойчивых пиков и смешиваем с основной массой.

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Ингредиенты для сиропа для пропитки:

вода – 200 мл

сахар – 130 г

растворимый кофе – 4 г (гранулы)

черный ром – 30 мл

Приготовление сиропа для пропитки:

Соединяем все ингредиенты, кипятим 2-3 минуты. Даем время сиропу, охладиться.

Приятного аппетита!

Источник: Instagram – lizaglinskaya

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