Великий піст 2019: морквяний кекс з апельсиновою глазур’ю

Пісний морквяний кекс можна дуже легко і швидко приготувати вдома. Крім економії часу, корисної моркви у ньому більше, ніж борошна. Покроковий рецепт морквяного кексу з апельсиновою глазур’ю від судді «МастерШеф. Професіонали» Лізи Глінської знайдете матеріалі.

Інгредієнти:

Для кексу:

борошно – 130 г

розпушувач – 10 г

білий цукор – 140 г

цедра апельсина – 1 шт.

сіль – дрібка

кориця – ⅓ ч. л.

апельсиновий фреш – 60 мл

соняшникова рафінована олія – 80 мл

терта морква – 250 г

волоські горіхи – 150 г

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Для апельсинової глазурі:

апельсиновий фреш – 350 мл

цукрова пудра – 150 г

цедра апельсина – 1 шт.

Приготування:

З’єднуємо в сотейнику апельсиновий фреш, обліпихове пюре і цедру апельсина. Додаємо цукор і сироп глюкози і прогріваємо за температури 40 градусів. Змішуємо в мисці пектин і 60 г цукру, вливаємо ⅓ теплого пюре, перемішуємо вінчиком і повертаємо в сотейник до іншої частини пюре. Перемішуємо. Варимо на середньому вогні, помішуючи, до температури 108 °С. Стежимо, щоб пюре не пригоріло. Розчиняємо у воді лимонну кислоту і, коли температура досягне 108 °С знімаємо сотейник з вогню і додаємо воду з кислотою в пюре. Перемішуємо. Заливаємо гарячий мармелад у форми.

Джерело – glinskaya.com.ua

Смачного!

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