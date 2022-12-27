Комендантська година на Новий рік 2023 в Україні: буде чи скасовано

Комендантська година у новорічну ніч 2023 по областям
Вже скоро українці родиною зберуться за столом, аби зустріти Новий рік 2023! З вірою у краще, впевненістю у перемозі, ми продовжуємо жити і не відміняємо традиції. Проте багатьох цікавить питання, чи буде комендантська година у новорічну ніч. Як українці святкуватимуть Новий рік 2023, а також, яка комендантська година буде по областям — читайте в матеріалі.
Цьогоріч Україна зустрічатиме Новий рік в умовах повномасштабної війни. З 24 лютого на території України діє військовий стан. Наразі діє комендантська година, яка відповідає всім необхідним заходам безпеки у кожному регіоні окремо. Встановлені правила продовжать діяти і у новорічну ніч.
Більше на тему: Що подарувати на Новий рік 2023 батькам
Прес-секретар голови Національної поліції Мар’яна Рева повідомила, що комендантська година в Україні на новорічну ніч не скасовується. Ба більше, ті, хто його порушуватимуть, будуть затримані та ризикують опинитися у відділенні поліції.
«Поліцейські перевірятимуть осіб, перевірятимуть документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи або для перевірки цієї особи», – коментує прес-секретар.
Нагадаємо, що комендантська година діє у регіонах у такий час:
Київ та область — з 23:00 до 5:00.
Дніпропетровська область – з 00:00 до 05:00.
Вінницька область — з 00:00 до 05:00.
Волинська область – з 00:00 до 05:00.
Донецька область – з 21:00 до 05:00.
Житомирська область – з 00:00 до 05:00.
Запорізька область – з 23:00 до 05:00.
Кіровоградська область — з 23:00 до 05:00 ранку.
Івано-Франківська область — з 23:00 до 05:00 ранку.
Львівська область – з 00:00 до 05:00.
Луганська область – з 21:00 до 05:00.
Миколаївська область – з 00:00 до 05:00 (не стосується деокупованих територій).
Одеська область – з 23:00 до 05:00.
Полтавська область – з 23:00 до 05:00.
Рівненська область — з 00:00 до 05:00 ранку
Сумська область – з 23:00 до 04:00.
Тернопільська область – з 23:00 до 05:00.
Харківська область — з 23:00 до 05:00.
Херсонська область – з 19:00 до 06:30.
Хмельницька область – з 00:00 до 05:00.
Черкаська область – з 23:00 до 05:00.
Чернігівська область – з 23:00 до 04:00.
Чернівецька область – з 00:00 до 05:00.
Закарпатська область – комендантської години немає.
Стежте за новинами обласних військових адміністрацій, які повідомлятимуть про зміни у комендантську часі на Новий рік 2023 року.
Більше на тему: Новорічні фільми 2022 для всієї родини: список нових фільмів
Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ