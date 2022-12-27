Комендантська година на Новий рік 2023 в Україні: буде чи скасовано

Комендантська година у новорічну ніч 2023 по областям

Вже скоро українці родиною зберуться за столом, аби зустріти Новий рік 2023! З вірою у краще, впевненістю у перемозі, ми продовжуємо жити і не відміняємо традиції. Проте багатьох цікавить питання, чи буде комендантська година у новорічну ніч. Як українці святкуватимуть Новий рік 2023, а також, яка комендантська година буде по областям — читайте в матеріалі.

Цьогоріч Україна зустрічатиме Новий рік в умовах повномасштабної війни. З 24 лютого на території України діє військовий стан. Наразі діє комендантська година, яка відповідає всім необхідним заходам безпеки у кожному регіоні окремо. Встановлені правила продовжать діяти і у новорічну ніч.

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Прес-секретар голови Національної поліції Мар’яна Рева повідомила, що комендантська година в Україні на новорічну ніч не скасовується. Ба більше, ті, хто його порушуватимуть, будуть затримані та ризикують опинитися у відділенні поліції.

«Поліцейські перевірятимуть осіб, перевірятимуть документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи або для перевірки цієї особи», – коментує прес-секретар.

Нагадаємо, що комендантська година діє у регіонах у такий час:

Київ та область — з 23:00 до 5:00.

Дніпропетровська область – з 00:00 до 05:00.

Вінницька область — з 00:00 до 05:00.

Волинська область – з 00:00 до 05:00.

Донецька область – з 21:00 до 05:00.

Житомирська область – з 00:00 до 05:00.

Запорізька область – з 23:00 до 05:00.

Кіровоградська область — з 23:00 до 05:00 ранку.

Івано-Франківська область — з 23:00 до 05:00 ранку.

Львівська область – з 00:00 до 05:00.

Луганська область – з 21:00 до 05:00.

Миколаївська область – з 00:00 до 05:00 (не стосується деокупованих територій).

Одеська область – з 23:00 до 05:00.

Полтавська область – з 23:00 до 05:00.

Рівненська область — з 00:00 до 05:00 ранку

Сумська область – з 23:00 до 04:00.

Тернопільська область – з 23:00 до 05:00.

Харківська область — з 23:00 до 05:00.

Херсонська область – з 19:00 до 06:30.

Хмельницька область – з 00:00 до 05:00.

Черкаська область – з 23:00 до 05:00.

Чернігівська область – з 23:00 до 04:00.

Чернівецька область – з 00:00 до 05:00.

Закарпатська область – комендантської години немає.

Стежте за новинами обласних військових адміністрацій, які повідомлятимуть про зміни у комендантську часі на Новий рік 2023 року.

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