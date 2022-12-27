Комендантский час на Новый год 2023 в Украине: будет или отменят

Комендантский час в новогоднюю ночь 2023 года по областям

Уже скоро украинцы семьей соберутся за столом, чтобы встретить Новый год 2023! С верой в лучшее, уверенностью в победе мы продолжаем жить и не отменяем традиции. Однако многих интересует вопрос, будет ли комендантский час в новогоднюю ночь. Как украинцы будут праздновать Новый год 2023, а также какой комендантский час будет по областям — читайте в материале.

В этом году Украина будет встречать Новый год в условиях полномасштабной войны. С 24 февраля на территории Украины действует военное положение. Сейчас действует комендантский час, который отвечает всем необходимым мерам безопасности в каждом регионе в отдельности. Установленные правила продолжат действовать и в новогоднюю ночь.

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Пресс-секретарь главы Национальной полиции Марьяна Рева сообщила, что комендантский час в Украине на новогоднюю ночь не отменяется. Более того, те, кто его будет нарушать, будут задержаны и рискуют оказаться в отделении полиции.

«Полицейские будут проверять лиц, будут проверять документы, доставлять в подразделения полиции для установления личности или для проверки человека», — комментирует пресс-секретарь.

Напомним, что комендантский час действует в регионах в такое время:

Киев и область — с 23:00 до 5:00.

Днепропетровская область – с 00:00 до 05:00.

Винницкая область — с 00:00 до 05:00.

Волынская область – с 00:00 до 05:00.

Донецкая область – с 21:00 до 05:00.

Житомирская область – с 00:00 до 05:00.

Запорожская область – с 23:00 до 05:00.

Кировоградская область — с 23:00 до 05:00 утра.

Ивано-Франковская область — с 23:00 до 05:00 утра.

Львовская область – с 00:00 до 05:00.

Луганская область – с 21:00 до 05:00.

Николаевская область – с 00:00 до 05:00 (не касается деоккупированных территорий).

Одесская область – с 23:00 до 05:00.

Полтавская область – с 23:00 до 05:00.

Ровенская область — с 00:00 до 05:00 утра

Сумская область – с 23:00 до 04:00.

Тернопольская область – с 23:00 до 05:00.

Харьковская область — с 23:00 до 05:00.

Херсонская область – с 19:00 до 06:30.

Хмельницкая область – с 00:00 до 05:00.

Черкасская область – с 23:00 до 05:00.

Черниговская область – с 23:00 до 04:00.

Черновицкая область – с 00:00 до 05:00.

Закарпатская область – комендантского часа нет.

Следите за новостями областных военных администраций, которые будут сообщать об изменениях в комендантском времени на Новый год 2023 года.

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