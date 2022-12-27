Комендантский час на Новый год 2023 в Украине: будет или отменят

Комендантский час в новогоднюю ночь 2023 года по областям
Уже скоро украинцы семьей соберутся за столом, чтобы встретить Новый год 2023! С верой в лучшее, уверенностью в победе мы продолжаем жить и не отменяем традиции. Однако многих интересует вопрос, будет ли комендантский час в новогоднюю ночь. Как украинцы будут праздновать Новый год 2023, а также какой комендантский час будет по областям — читайте в материале.
В этом году Украина будет встречать Новый год в условиях полномасштабной войны. С 24 февраля на территории Украины действует военное положение. Сейчас действует комендантский час, который отвечает всем необходимым мерам безопасности в каждом регионе в отдельности. Установленные правила продолжат действовать и в новогоднюю ночь.
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Пресс-секретарь главы Национальной полиции Марьяна Рева сообщила, что комендантский час в Украине на новогоднюю ночь не отменяется. Более того, те, кто его будет нарушать, будут задержаны и рискуют оказаться в отделении полиции.
«Полицейские будут проверять лиц, будут проверять документы, доставлять в подразделения полиции для установления личности или для проверки человека», — комментирует пресс-секретарь.
Напомним, что комендантский час действует в регионах в такое время:
Киев и область — с 23:00 до 5:00.
Днепропетровская область – с 00:00 до 05:00.
Винницкая область — с 00:00 до 05:00.
Волынская область – с 00:00 до 05:00.
Донецкая область – с 21:00 до 05:00.
Житомирская область – с 00:00 до 05:00.
Запорожская область – с 23:00 до 05:00.
Кировоградская область — с 23:00 до 05:00 утра.
Ивано-Франковская область — с 23:00 до 05:00 утра.
Львовская область – с 00:00 до 05:00.
Луганская область – с 21:00 до 05:00.
Николаевская область – с 00:00 до 05:00 (не касается деоккупированных территорий).
Одесская область – с 23:00 до 05:00.
Полтавская область – с 23:00 до 05:00.
Ровенская область — с 00:00 до 05:00 утра
Сумская область – с 23:00 до 04:00.
Тернопольская область – с 23:00 до 05:00.
Харьковская область — с 23:00 до 05:00.
Херсонская область – с 19:00 до 06:30.
Хмельницкая область – с 00:00 до 05:00.
Черкасская область – с 23:00 до 05:00.
Черниговская область – с 23:00 до 04:00.
Черновицкая область – с 00:00 до 05:00.
Закарпатская область – комендантского часа нет.
Следите за новостями областных военных администраций, которые будут сообщать об изменениях в комендантском времени на Новый год 2023 года.
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