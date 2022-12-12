Гриби і курка створені одне для одного. У цьому нескладно переконатись, якщо приготувати такий жульєн. Соковите м’ясо, ароматні гриби і пікантна сирна скоринка – це ідеальний варіант закуски для будь-якого випадку. Читайте рецепт жульєну з грибами та куркою в духовці від переможця шоу «МастерШеф» Євгена Клопотенка просто зараз!

Інгредієнти:

за смаком сіль та перець

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Часник почистіть і дрібно поріжте. Цибулину почистіть і поріжте середнім кубиком (замість звичайної ріпчастої цибулі можете взяти білу ― вона менш їдка). Гриби помийте і поріжте на шматочки середнього розміру. Курячі стегна зачистіть від шкіри та жиру і поріжте тонкими смужками.

Розігрійте пательню із сумішшю масла та оливкової олії. Обсмажте часник та цибулю 2―3 хвилини до прозорості.

Додайте в пательню порізані гриби і тушкуйте ще 3―4 хвилини.

Додайте туди ж курку, посоліть за смаком і обсмажуйте ще протягом 4―5 хвилин.

Сир брі поріжте невеликими шматочками і додайте до пательні разом з мускатним горіхом. Тушкуйте приблизно хвилину, поки сир не розплавиться.

Додайте вершки ― регулюйте їх кількість залежно від консистенції: треба, щоб маса не була дуже рідкою, але й не стала сухою.