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Покроковий рецепт жульєну з грибами та куркою в духовці

12.12.2022

Гриби і курка створені одне для одного. У цьому нескладно переконатись, якщо приготувати такий жульєн. Соковите м’ясо, ароматні гриби і пікантна сирна скоринка – це ідеальний варіант закуски для будь-якого випадку. Читайте рецепт жульєну з грибами та куркою в духовці від переможця шоу «МастерШеф» Євгена Клопотенка просто зараз!

Рецепт жульєну з грибами та куркою в духовці

Інгредієнти:

  • 400 г печериць або глив
  • 250―300 г курки (філе зі стегна)
  • 1 цибулина
  • 20 г масла
  • 1 ст. л. оливкової олії
  • 2 зубки часнику
  • 100 г сиру брі
  • 100 г сиру твердого
  • 50―100 мл вершків (33% жирності)
  • 1―2 дрібки меленого мускатного горіху
  • за смаком сіль та перець

Спосіб приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів. 
  2. Часник почистіть і дрібно поріжте. Цибулину почистіть і поріжте середнім кубиком (замість звичайної ріпчастої цибулі можете взяти білу ― вона менш їдка). Гриби помийте і поріжте на шматочки середнього розміру. Курячі стегна зачистіть від шкіри та жиру і поріжте тонкими смужками. 
  3. Розігрійте пательню із сумішшю масла та оливкової олії. Обсмажте часник та цибулю 2―3 хвилини до прозорості.
  4. Додайте в пательню порізані гриби і тушкуйте ще 3―4 хвилини.
  5. Додайте туди ж курку, посоліть за смаком і обсмажуйте ще протягом 4―5 хвилин.
  6. Сир брі поріжте невеликими шматочками і додайте до пательні разом з мускатним горіхом. Тушкуйте приблизно хвилину, поки сир не розплавиться. 
  7. Додайте вершки ― регулюйте їх кількість залежно від консистенції: треба, щоб маса не була дуже рідкою, але й не стала сухою.
  8. Перекладіть суміш у форму для запікання необхідного розміру. Поперчіть за смаком, посипте твердим сиром, натертим на велику тертку. Поставте в духовку на 15―20 хвилин, поки сир не розтане і не візьметься золотавою скоринкою.

Смачного!

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