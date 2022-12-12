Проекты
Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Сериалы
Сериалы
Все проекты
ua

Пошаговый рецепт жульена с грибами и курицей в духовке

12.12.2022

Грибы и курица созданы друг для друга. В этом несложно убедиться, если приготовить такой жульен. Сочное мясо, ароматные грибы и пикантная сырная корочка ― это идеальный вариант закуски для любого случая. Читайте рецепт жульена с грибами и курицей в духовке от победителя шоу «МастерШеф» Евгения Клопотенко прямо сейчас!

Рецепт жульена с грибами и курицей в духовке

Ингредиенты:

  • 400 г шампиньонов либо вешенок
  • 250―300 г курицы (филе с бедра)
  • 1 луковица
  • 20 г сливочного масла
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 2 зубчика чеснока
  • 100 г сыра бри
  • 100 г сыра твердого
  • 50―100 мл сливок (33% жирности)
  • 1―2 щепотки молотого мускатного ореха
  • по вкусу соль и перец

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. 
  2. Чеснок почистите и мелко нарежьте. Луковицу почистите и нарежьте средним кубиком (вместо обычного репчатого лука можете взять белый ― он менее едкий). Грибы помойте и нарежьте на кусочки среднего размера. Куриные бедрышки зачистите от кожи и жира и нарежьте тонкими полосками. 
  3. Разогрейте сковороду со смесью сливочного и оливкового масла. Обжарьте чеснок и лук 2―3 минуты до прозрачности.
  4. Добавьте в сковороду грибы и протушите еще 3―4 минуты.
  5. Добавьте туда же курицу, посолите по вкусу и обжаривайте еще в течение 4―5 минут.
  6. Сыр бри порежьте небольшими кусочками и добавьте в сковороду вместе с мускатным орехом. Тушите примерно минуту, пока сыр не расплавится.
  7. Добавьте сливки ― регулируйте их количество в зависимости от консистенции: нужно, чтобы масса не была слишком жидкой, но и не стала сухой.
  8. Переложите смесь в форму для запекания нужного размера. Поперчите по вкусу, посыпьте твердым сыром, натертым на крупную терку. Поставьте в духовку на 15―20 минут, пока сыр не расплавится и не возьмется золотистой корочкой.

Приятного аппетита!

Больше по теме: Впервые за 28 лет: Pink Floyd выпустили украиноязычный сингл «Hey Hey Rise Up» в поддержку Украины

Читайте нас також в Viber і Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Рецепт жульена с грибами и курицей в духовке
Телеканал СТБ

Диетические салаты на Новый год: топ-10 рецептов от участников «МастерШеф»

 Рецепт жульена с грибами и курицей в духовке
Телеканал СТБ

Что приготовить из свинины на Новый год: топ-5 блюд

 Рецепт жульена с грибами и курицей в духовке
Телеканал СТБ

Теплые салаты на новогодний стол: топ–5 от участников «МастерШеф»

 імбирне печиво
Телеканал СТБ

Имбирное печенье: топ-5 простых рецептов от участников «МастерШеф»

 рецепт тирамису
Телеканал СТБ

Рецепт тирамису от Лизы Глинской

 Рецепт жульена с грибами и курицей в духовке
Телеканал СТБ

Борщ: рецепт от Владимира Ярославского
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить