Грибы и курица созданы друг для друга. В этом несложно убедиться, если приготовить такой жульен. Сочное мясо, ароматные грибы и пикантная сырная корочка ― это идеальный вариант закуски для любого случая. Читайте рецепт жульена с грибами и курицей в духовке от победителя шоу «МастерШеф» Евгения Клопотенко прямо сейчас!

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Чеснок почистите и мелко нарежьте. Луковицу почистите и нарежьте средним кубиком (вместо обычного репчатого лука можете взять белый ― он менее едкий). Грибы помойте и нарежьте на кусочки среднего размера. Куриные бедрышки зачистите от кожи и жира и нарежьте тонкими полосками.

Разогрейте сковороду со смесью сливочного и оливкового масла. Обжарьте чеснок и лук 2―3 минуты до прозрачности.

Добавьте в сковороду грибы и протушите еще 3―4 минуты.

Добавьте туда же курицу, посолите по вкусу и обжаривайте еще в течение 4―5 минут.

Сыр бри порежьте небольшими кусочками и добавьте в сковороду вместе с мускатным орехом. Тушите примерно минуту, пока сыр не расплавится.

Добавьте сливки ― регулируйте их количество в зависимости от консистенции: нужно, чтобы масса не была слишком жидкой, но и не стала сухой.