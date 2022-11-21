Гороскоп на місяць – листопад 2022

Гороскоп на листопад 2022: чого чекати кожному зі знаків зодіаку

Гороскоп на листопад 2022 року розповість, чого чекати кожному зі знаків зодіаку. Кому зірки обіцяють прибуток і виконання бажань, а хто має бути обережнішим? Читайте гороскоп на листопад 2022 року від Хаяла Алекперова у матеріалі STB.UA.

Овни

Останній місяць осені обіцяє Овнам успішне завершення розпочатих справ. Зараз ви матимете достатньо можливостей, щоб подолати давні перепони на шляху. Головне — не зменшувати обертів і не відступати. У середині місяця варто бути обережнішими з новими знайомствами. На вашому шляху можуть зустрітися несумлінні люди.

Тельці

Листопад для Тельців – час нових стартів. Розташування небесних тіл спонукає представників знака до активної діяльності. Але при цьому не варто розпорошуватися на безліч завдань. Намагайтеся вибудовувати чіткий план дій. Наприкінці місяця можливі сварки та конфлікти з близькими. Щоб їх уникнути, намагайтеся частіше говорити відверто з близькими.

Близнюки

Успіх представників знака цього місяця безпосередньо залежить від їхньої впевненості в собі. Тому не варто сумніватися у своїх силах ні на мить. У середині листопада можливі проблеми зі здоров’ям. Не варто ігнорувати легкі прояви недуги. Щоб не посилювати ситуацію, вже за перших симптомів хвороби намагайтеся звертатися до лікаря.

Раки

Листопад обіцяє Ракам успіх у вирішенні тих питань, які представники знаку довго відкладали на потім. На вашому шляху зустрінуться люди, які сприятимуть вашому успіху. У середині місяця можливе помітне просування у професійній сфері діяльності. Головне при цьому бути активнішим і сміливо заявляти про свої цілі.

Леви

У цей час натхнення стане вірним супутником Львів. Представники знаку знайдуть творчий підхід навіть до найнудніших і рутинних справ. Але щодо з оточуючими зірки настійно рекомендують Левам уникати конфліктів. Категоричність і впертість можуть завдати шкоди вашій репутації.

Діви

У цей період зірки радять Дівам менше відвертатися в розмовах з людьми, в яких ви не впевнені. Особливо, якщо йдеться про ваші цілі та плани. Є велика можливість, що знайдуться бажаючі вставити вам палиці в колеса. Наприкінці листопада зірки обіцяють приємні новини, пов’язані із професійною сферою. Швидше за все, ті починання, в які ви зневірилися, порадують успіхом.

Терези

Не варто поспішати у прийнятті рішень. Зараз емоції можуть підштовхувати вас до нераціональних висновків. Тому намагайтеся діяти виважено і не піддавайтеся поривам. У професійній сфері діяльності зірки обіцяють нові починання. Головне при цьому не відмовлятися від можливостей, які посилає вам доля.

Скорпіони

У цей період Скорпіонам може здаватися, що їх старання та завзяття марні. Взявшись за нові справи, представники знаку можуть мати справу з перешкодами. Але це зовсім не означає, що варто відступати. Швидше за все, потрібно подивитися на ситуацію під іншим кутом. Ймовірно, ви впритул не помічаєте легшого шляху, який швидше приведе вас до бажаних цілей.

Стрільці

У цей період Стрільці будуть активними і цілеспрямованими, як ніколи. Такий емоційний підйом дозволить взятися за найсміливіші починання і швидко досягти потрібного результату. Але при цьому не варто забувати про своє здоров’я. Існує велика ймовірність загострення хронічних захворювань.

Козероги

У цей період Козерог може мати справу з труднощами в кар’єрі. Швидше за все, ваші очікування щодо колег чи партнерів не будуть виправдані. Порада зірок: розраховувати лише на свої сили і завжди мати запасний план дій. Наприкінці місяця зірки обіцяють приємні новини, пов’язані із сім’єю. Цілком можливо, близькі чимось вас потішать.

Водолії

У листопаді Водолії можуть ненадовго впасти у легкий сплин. На якийсь час власні промахи здаватимуться їм набагато вагомішими, ніж успіхи. Але зірок радять не затримуватися надовго в такому настрої. Проаналізуйте свої помилки та рухайтеся далі. Тим більше, можливостей для нових стартів буде достатньо. Головне їх використовувати.

Риби

Зірки радять Рибам бути наполегливішими. Ваша інтуїція зараз працюватиме на максимумі, даючи вірні та чіткі підказки. І тут головне не йти на поводу у людей, які намагаються збити вас зі шляху та вселяють сумніви. Прислухайтеся до свого голосу! Наприкінці листопада приділіть більше часу спілкуванню із близькими людьми. Їм буде потрібна ваша підтримка.

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