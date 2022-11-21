Гороскоп на месяц — ноябрь 2022

Гороскоп на ноябрь 2022: чего ждать каждому из знаков зодиака

Гороскоп на ноябрь 2022 года расскажет, чего ждать каждому из знаков зодиака. Кому звезды сулят прибыль и исполнение желаний, а кто должен быть более осторожным? Читайте гороскоп на ноябрь 2022 года от Хаяла Алекперова в материале STB.UA.

Овны

Последний месяц осени сулит Овнам успешное завершение начатых дел. Сейчас у вас будет достаточно возможностей, чтобы преодолеть давние преграды на пути. Главное — не сбавлять обороты и не отступать. В середине месяца стоит быть осторожнее с новыми знакомствами. На вашем пути могут встретиться недобросовестные люди.

Тельцы

Ноябрь для Тельцов — время новых стартов. Расположение небесных тел подтолкнет представителей знака к активной деятельности. Но при этом не стоит распыляться на множество задач. Старайтесь выстраивать четкий план действий. В конце месяца возможны ссоры и конфликты с близкими. Чтобы их избежать, старайтесь чаще говорить по душам с близкими.

Близнецы

Успех представителей знака в этом месяце напрямую зависит от их уверенности в себе. Поэтому не стоит сомневаться в своих силах ни на минуту. В середине ноября возможны проблемы со здоровьем. Не стоит игнорировать легкие проявления недуга. Чтобы не усугублять ситуацию, уже при первых симптомах болезни старайтесь обращаться к врачу.

Раки

Ноябрь сулит Ракам удачу в решении тех вопросов, которые представители знака долго откладывали на потом. На вашем пути встретятся люди, которые поспособствуют вашему успеху. В середине месяца возможно заметное продвижение в профессиональной сфере деятельности. Главное при этом — быть активнее и смело заявлять о своих целях.

Львы

В этот период вдохновение станет верным спутником Львов. Представители знака найдут творческий подход даже к самым скучным и рутинным делам. Но вот в отношении с окружающими звёзды настоятельно рекомендуют Львам избегать конфликтов. Категоричность и упрямство могут нанести урон вашей репутации.

Девы

В этот период звезды советуют Девам поменьше откровенничать в разговорах с людьми, в которых вы не уверены. Особенно, если речь идёт о ваших целях и планах. Есть большая вероятность, что найдутся желающие вставить вам палки в колеса. В конце ноября звёзды сулят приятные новости, связанные с профессиональной сферой. Скорее всего, те начинания, в которые вы потеряли веру, порадуют успехом.

Весы

Не стоит торопиться в принятии решений. Сейчас эмоции могут подталкивать вас к нерациональным выводам. А потому старайтесь действовать взвешенно и не поддавайтесь порывам. В профессиональной сфере деятельности звёзды сулят новые начинания. Главное при этом — не отказываться от возможностей, которые посылает вам судьба.

Скорпионы

В этот период Скорпионам может казаться, что их старания и рвения напрасны. Взявшись за новые дела, представители знака могут столкнуться с преградами. Но это вовсе не значит, что стоит отступать. Скорее всего, нужно посмотреть на ситуацию под другим углом. Вероятно, вы в упор не замечаете более легкого пути, который быстрее приведет вас к желаемым целям.

Стрельцы

В этот период Стрельцы будут активны и целеустремленны, как никогда. Такой эмоциональный подъем позволит взяться за самые смелые начинания и быстро добиться нужного результата. Но при этом не стоит забывать о своём здоровье. Есть большая вероятность обострения хронических заболеваний.

Козероги

В этот период Козероги могут столкнуться с трудностями в карьере. Скорее всего, ваши ожидания относительно коллег или партнеров не будут оправданы. Совет звёзд: рассчитывать только на свои силы и всегда иметь запасной план действий. В конце месяца звезды сулят приятные новости, связанные с семьей. Вполне возможно, близкие чем-то вас порадуют.

Водолеи

В ноябре Водолеи могут ненадолго впасть в легкий сплин. На какое-то время собственные промахи будут казаться им намного более весомыми, чем успехи. Но звёзд советуют не задерживаться надолго в таком расположении духа. Проанализируйте свои ошибки и двигайтесь дальше. Тем более, что возможностей для новых стартов будет достаточно. Главное — их использовать.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам быть настойчивее. Ваша интуиция сейчас будет работать на максимуме, давая верные и четкие подсказки. И тут главное не идти на поводу у людей, которые пытаются сбить вас с пути и вселяют сомнения. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу! В конце ноября уделите больше времени общению с близкими людьми. Им понадобится ваша поддержка.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ