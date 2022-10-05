Гороскоп на місяць – жовтень 2022

Гороскоп на жовтень 2022: чого чекати кожному зі знаків зодіаку

Гороскоп на жовтень 2022 року розповість, чого чекати кожному із знаків зодіаку. Кому зірки обіцяють прибуток і виконання бажань, а хто має бути обережнішим? Читайте гороскоп на жовтень 2022 року від Хаяла Алекперова у матеріалі STB.UA.

Овни

Середина осені обіцяє працьовитим Овнам позитивні зміни у професійній сфері діяльності. Є велика ймовірність кар’єрного зростання та нових перспектив. Але зі здоров’ям варто бути обережнішими. Існує велика ймовірність, що на тлі втоми трапиться загострення хронічних захворювань. А тому не забувайте відпочивати!

Тельці

Цей місяць для Тельців – час кардинальних змін. Представники знаку зможуть легко зважитися на те, що раніше вважали непосильним завданням. У середині місяця зірки обіцяють успіх у вирішенні побутових питань. Саме час взятися за домашні клопоти, що скупчилися.

Близнюки

У цей період багато Близнюків замисляться про нові цілі та плани. Але, крім цікавих ідей, зірки обіцяють і вдалі можливості для їх реалізації. Головне при цьому — бути активнішим і не відкладати в далеку скриньку починання, з якими можете впоратися вже зараз.

Раки

У жовтні багато Раків зможуть подивитися на себе під іншим кутом, відкривши нові таланти. Не варто боятись застосувати їх у професійній сфері діяльності і навіть зробити на цьому наголос. Такий підхід допоможе досягти сміливих цілей. Наприкінці місяця зверніть увагу на своє здоров’я – можливе загострення хронічних захворювань.

Леви

У цей час Леви можуть зустріти надійних союзників, з якими можна сміливо братися за підкорення сміливих вершин. Порада зірок — бути уважнішими до нових у вашому житті людей. Не пропустіть потрібної людини! У середині місяця варто приділити більше часу спілкуванню із близькими людьми. Їм вкрай важливою буде ваша підтримка.

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Діви

Жовтень для Дів — час внутрішніх змін. Те, що раніше здавалося архіважливим, зараз може втратити сенс. І навпаки, події або люди, до яких ви не були такими уважними, зараз стануть важливою і невід’ємною частиною життя. Порада зірок — не чинити опір цим змінам, тримаючись за зону комфорту. Дозвольте їм статися! Адже саме з цього розпочинається шлях до успіху.

Терези

У цей період Терези можуть з головою поринути в роботу. Але в калейдоскопі трудових завдань та кар’єрних звершень не варто забувати про сім’ю. Ваша надмірна зайнятість може спричинити суперечки з близькими людьми. А тому намагайтеся зберігати баланс і не відмовлятися від душевних посиденьок у рідних колах.

Скорпіони

У жовтні натхнення стане вашим вірним супутником. За що б ви не бралися, швидше за все, зумієте знайти не тільки найпростіший, а й найефективніший спосіб досягнення мети. А тому ліньки та відкладення справ «на потім» у цей час справжній злочин. Порада зірок: максимально продуктивно використовувати середину осені. Це ваш шанс досягти успіху!

Стрільці

У цей період Стрільцям може здатися, що все йде не за планом, а їхні очікування не збігаються з реальністю. Але не варто засмучуватися цим фактом. Постарайтеся змінити кут зору, і зрозумієте, що зірки приготували вам набагато більше вдалих шансів, ніж ви сподівалися.

Козероги

Середина осені для Козерогів — вдалий час взятися за нові починання. У цей період перед вами відчиняться потрібні двері, а на шляху зустрінуться потрібні люди. Справа за малим – зробити перший крок. Кінець жовтня – сприятливий період, щоб вирішити давні проблеми зі здоров’ям. Ви маєте всі шанси зміцнити свій організм!

Водолії

Секрет успіху Водоліїв цього місяця – вміння концентруватися на головному. Розпорошуючись на дрібниці, ви ризикуєте упустити вдалі можливості. А тому намагайтеся правильно розставляти пріоритети та вирішувати проблеми по черзі. Наприкінці жовтня зірки обіцяють успіх у вирішенні паперових питань.

Риби

Не поспішайте з висновками про людей та обставини. Те, що здається білим на перший погляд, може дуже швидко набути темного забарвлення. Тож будьте пильні! У професійній сфері є можливість зіткнутися з тими питаннями, в яких раніше у вас був негативний досвід. Порада зірок: не боятися роботи над собою. На цей раз ви знаєте про всі підводні камені і зможете легко впоратися з поставленими завданнями.

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