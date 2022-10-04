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Коли Україна переводить годинники на зимовий час у 2022 році

04.10.2022

У ніч на 30 жовтня 2022 року Україна офіційно переходить на зимовий час. О 4 ранку 30 жовтня стрілки годинника переводять на одну годину назад. Відтак наступна доба у вихідний день «збільшується» на годину. Як впливає на здоров’я переведення годинників і як до нього готуватися ― читайте у матеріалі STB.UA.

Коли переводять годинник в Україні на зимовий час у 2022 році

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В Україні двічі на рік переводять годинник ― для економії електроенергії та через традицію відповідності біологічного часу календарному ― взимку світає пізніше, а темніє раніше, ніж влітку. Крім того, у Григоріанському календарю година «гуляє» протягом року.

Коли перехід на зимовий час в Україні 2022

Традиційно годинник в Україні за зимовий час переводиться в останню неділю жовтня. Стрілки переводять на годину назад о 4:00. Відповідно, в 2022 році їх потрібно буде перевести з 29 на 30 жовтня о 04:00.

В електронні пристрої виробник встановлює таке переведення часу за замовчуванням і прилади автоматично переводять час, а вручну потрібно змінити його на механічних годинниках і приладах, які не підключені до інтернету.

Однак переведення часу спричиняє не тільки дискомфорт через механічні дії зі зміни в планах, а й може шкодити здоров’ю, якщо до цього не підготуватися правильно.

Перехід на зимовий час ― вплив на організм і як правильно готуватися

  • Зміна циркадних режимів (біологічного «годинника» людини) може спровокувати серцево-судинні та неврологічні захворювання, збільшити ймовірність інфарктів.
  • Стрес виникає від зміни режиму та нестач сну. Емоційно чутливим людям слід стежити за своїм здоров’ям і готуватися заздалегідь.
  • Погіршення концентрації через зміну режиму дня впливає на уважність людей. За статистикою відразу після переведення годинників збільшується кількість травм і ДТП. Щоб самостійно ввести себе в ресурс, уранці необхідно встигати робити розминку для м’язів після підйому і запускати організм помірно ситним сніданком. Протипоказано виходити з дому, ще не прокинувшись, ― це погіршить стан.
  • Щоб правильно підготуватися до переведення годинників, необхідно за тиждень-два до цього почати поступово змінювати час підйому зранку та відхід до сну ввечері, а також всі ритуали, пов’язані з цим. У березні ― на 15―20 хвилин раніше, а в жовтні ― пізніше звичайного. Важливо більше перебувати на свіжому повітрі, провітрювати приміщення ― це покращить насичення киснем мозку. Такі заходи слід продовжувати, поки ви не змістите біологічний годинник на годину в потрібному напрямку. Ці рекомендації підходять як для дорослих, так і для дітей.

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 ФОТО ― Pexels.com

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