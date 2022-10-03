Місячний календар на жовтень 2022: коли молодик і повня у жовтні 2022

Місячний календар на жовтень 2022: коли повний і молодий місяць

Місяць впливає на наше життя, самопочуття та навіть удачу. Люди давно вірять, що Місяць також впливає на людський організм – на здоров’я, психіку та поведінку. Редакція STB.UA склала місячний календар на жовтень 2022 року. Докладніше читайте в матеріалі.

Коли молодик і повний місяць у жовтні 2022

Повний місяць — 9 жовтня

Молодий місяць — 25 жовтня

Фази Місяця за числами у жовтні 2022

Місяць, що росте — 1-8 жовтня і 26-31 жовтня

Місяць — 10-24 жовтня

Місячного затемнення не передбачається.

Сонячне затемнення відбудеться 25 жовтня о 10:36 за київським часом.

Жовтень 2022 ― вдалі та невдалі дні місяця

Вдалі дні на жовтень 2022 року: 1, 3-6, 8, 11, 19, 22, 25-27, 29-31 число.

Невдалі дні на жовтень 2022 року: 2, 7, 9, 10, 21, 23, 28 число.

Нейтральні дні на жовтень 2022 року: 12-18, 24 число.

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