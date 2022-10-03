Лунный календарь на октябрь 2022: когда новолуние и полнолуние в октябре 2022

Лунный календарь на октябрь 2022: когда полнолуние и молодой месяц

Луна влияет на нашу жизнь, самочувствие и даже удачу. Люди давно верят, что Луна также воздействует на человеческий организм – на здоровье, психику и поведение. Редакция STB.UA составила лунный календарь на октябрь 2022 года. Подробнее — читайте в материале.

Когда новолуние и полнолуние в октябре 2022

Полнолуние — 9 октября

Новолуние — 25 октября

Фазы Луны по числам в октябре 2022

Растущая Луна — 1-8 октября и 26-31 октября

Убывающая Луна — 10-24 октября

Лунного затмения не предвидится.

Солнечное затмение состоится 25 октября в 10:36 по Киевскому времени.

Октябрь 2022 ― удачные и неудачные дни месяца

Удачные дни на октябрь 2022 года: 1, 3―6, 8, 11, 19, 22, 25―27, 29―31 число.

Неудачные дни на октябрь 2022 года: 2, 7, 9, 10, 21, 23, 28 число.

Нейтральные дни на октябрь 2022 года: 12-18, 24 число.

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