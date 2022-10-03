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Лунный календарь на октябрь 2022: когда полнолуние и молодой месяц

03.10.2022

Луна влияет на нашу жизнь, самочувствие и даже удачу. Люди давно верят, что Луна также воздействует на человеческий организм – на здоровье, психику и поведение. Редакция STB.UA составила лунный календарь на октябрь 2022 года. Подробнее — читайте в материале.

Лунный календарь на октябрь 2022: когда новолуние и полнолуние в октябре 2022

Когда новолуние и полнолуние в октябре 2022

  • Полнолуние — 9 октября
  • Новолуние — 25 октября

Фазы Луны по числам в октябре 2022

  • Растущая Луна —  1-8 октября и 26-31 октября 
  • Убывающая Луна — 10-24 октября
  • Лунного затмения не предвидится.

Солнечное затмение состоится 25 октября в 10:36 по Киевскому времени.

Октябрь 2022 ― удачные и неудачные дни месяца

  • Удачные дни на октябрь 2022 года:  1, 3―6, 8, 11, 19, 22, 25―27, 29―31 число.
  • Неудачные дни на октябрь 2022 года: 2, 7, 9, 10, 21, 23, 28 число.
  • Нейтральные дни на октябрь 2022 года: 12-18, 24 число.

 

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