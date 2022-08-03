Раф-кава: рецепт, як приготувати раф-каву вдома

Раф-кава: рецепт від учасника «МастерШеф. Битва сезонів»
Раф-кава — це гарячий кавовий напій з еспресо, ванільного цукру і вершків, які змішуються і збиваються парою з еспресо-машини у пітчері. Також його називають просто рафом. Як приготувати раф-каву? Покроковий рецепт приготування від учасника «МастерШеф. Битва сезонів» Шеви Дімарика читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- кава дрібного помелу — 1 ч. л.
- вода — 50 мл
- вершки (10—11%) — 100 мл
- цукор — 1 ч. л.
- ванільний цукор — 1 ч. л.
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Приготування:
- Влити у пітчер вершки і додати звичайний та ванільний цукор.
- Приготувати 30 мл еспресо і відправити до вершків у пітчер.
- Збити отриману суміш паровідводом до отримання стійкої піни.
- Перелити у підігрітий посуд.
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