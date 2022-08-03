Раф-кава: рецепт, як приготувати раф-каву вдома

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Раф-кава: рецепт від учасника «МастерШеф. Битва сезонів»

03.08.2022

Раф-кава це гарячий кавовий напій з еспресо, ванільного цукру і вершків, які змішуються і збиваються парою з еспресо-машини у пітчері. Також його називають просто рафом. Як приготувати раф-каву? Покроковий рецепт приготування від учасника «МастерШеф. Битва сезонів» Шеви Дімарика читайте в матеріалі.

Раф кофе

Інгредієнти:

  • кава дрібного помелу 1 ч. л.
  • вода 50 мл
  • вершки (10—11%) 100 мл
  • цукор 1 ч. л.
  • ванільний цукор 1 ч. л.

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Приготування:

  1. Влити у пітчер вершки і додати звичайний та ванільний цукор.
  2. Приготувати 30 мл еспресо і відправити до вершків у пітчер.
  3. Збити отриману суміш паровідводом до отримання стійкої піни.
  4. Перелити у підігрітий посуд.

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