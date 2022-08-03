Раф-кофе: рецепт, как приготовить раф-кофе дома

Раф-кофе: рецепт от участника «МастерШеф. Битва сезонов»
Раф-кофе — это горячий кофейный напиток из эспрессо, ванильного сахара и сливок, которые смешиваются и взбиваются паром из эспрессо-машины в питчере. Также его называют просто рафом. Как приготовить раф-кофе? Пошаговый рецепт приготовления от участника «МастерШеф. Битва сезонов» Шевы Димарика читайте в материале.
Ингредиенты:
- кофе мелкого помола — 1 ч. л.
- вода — 50 мл
- сливки (10—11%) — 100 мл
- сахар — 1 ч. л.
- ванильный сахар — 1 ч. л.
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Приготовление:
- Влить в питчер сливки и добавить обычный и ванильный сахар.
- Приготовить 30 мл эспрессо и отправить к сливкам в питчер.
- Взбить полученную смесь пароотводом до получения стойкой пены.
- Перелить в подогретую посуду.
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