Раф-кофе: рецепт, как приготовить раф-кофе дома

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Раф-кофе: рецепт от участника «МастерШеф. Битва сезонов»

03.08.2022

Раф-кофе — это горячий кофейный напиток из эспрессо, ванильного сахара и сливок, которые смешиваются и взбиваются паром из эспрессо-машины в питчере. Также его называют просто рафом. Как приготовить раф-кофе? Пошаговый рецепт приготовления от участника «МастерШеф. Битва сезонов» Шевы Димарика читайте в материале. 

Раф кофе

Ингредиенты:

  • кофе мелкого помола — 1 ч. л.
  • вода — 50 мл
  • сливки (10—11%) — 100 мл
  • сахар — 1 ч. л.
  • ванильный сахар — 1 ч. л.

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Приготовление:

  1. Влить в питчер сливки  и добавить обычный и ванильный сахар. 
  2. Приготовить 30 мл эспрессо и отправить к сливкам в питчер. 
  3. Взбить полученную смесь пароотводом до получения стойкой пены. 
  4. Перелить в подогретую посуду. 

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