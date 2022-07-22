Гороскоп на місяць – липень 2022

Загальний гороскоп на липень 2022 року від Хаяла Алекперова

Гороскоп на липень 2022 року розповість, чого чекати кожному із знаків зодіаку. Хто буде сповнений сил і надій, а кому варто не згущувати фарби, а просто продовжувати працювати в заданому напрямку? Читайте гороскоп на липень 2022 року від двічі переможця проєкту «Битва екстрасенсів» та експерта містичного проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаяла Алекперова.

Овни

Середина літа для Овнів – час нових можливостей. Хоча, на перший погляд, представникам знака ситуація може здаватися зовсім іншою. Є велика ймовірність, що стабільні у вашому житті обставини похитнуться. Але після цього відкриються зовсім інші, дуже перспективні горизонти. Головне при цьому – не впадати у відчай і уважно дивитися на всі боки.

Тельці

Початок липня – вдалий час для Тельців, щоби взятися за сміливі починання. Зараз успіх буде на вашому боці. А тому є всі шанси досягти бажаного результату, не натикаючись на перепони та труднощі. Наприкінці місяця варто бути уважнішими до свого здоров’я – є велика ймовірність загострення хронічних захворювань.

Близнюки

Цього місяця Близнюкам може здатися, що всі їхні зусилля, спрямовані на досягнення поставленої мети, є марними. Швидше за все обставини будуть складатися не на вашу користь, постійно заважаючи здійснити задумане. Але не варто сприймати це як невдачу чи поразку. Є велика ймовірність того, що доля вам приготувала зовсім інший сценарій. І він набагато кращий за той, який придумали ви.

Раки

Липень для Раків – час внутрішніх змін. Представники знака зможуть на багато речей подивитися під іншим кутом. Те, що ви вважали своїми слабкими сторонами, стане вашою перевагою. У сфері особистих відносин сімейним представникам знака варто бути стриманішими. Навіть невелике, але зауваження з вашого боку може стати початком серйозної сварки.

Леви

У цей період зірки обіцяють Левам безліч нових починань. Справ буде багато! І головне ваше завдання – чітке розміщення пріоритетів. Тому що є великий ризик припуститися помилок через свою розсіяність. Кінець липня обіцяє самотнім серцям романтичні знайомства. У вас є всі шанси зустріти своє кохання.

Діви

У цей період зірки наполегливо радять Дівам чітко та впевнено говорити «ні» людям, які намагатимуться вирішити свої проблеми вашими руками. Розпорошуючись на допомогу тим, хто її насправді не потребує, ви ризикуєте самі потрапити в халепу. Наприкінці липня помітно порадує фінансова сфера – можливе збільшення прибутку.

Терези

Тяга Терезів до внутрішнього самокопання в цей період може призвести до неприємних наслідків. Швидше за все, після тривалих розглядів у власних помилках, ви можете скотитися в стан апатії. Через що є ризик упустити доленосний шанс. Порада зірок – якщо дуже хочеться розбиратися в собі, нехай ґрунтом для цього стануть ваші успіхи та перемоги.

Скорпіони

У цей період Скорпіонам не варто поспішати з висновками нових людей, які з’являються у вашому житті. Ситуація може кардинально відрізнятися від того, що ви собі уявили. І той, хто здається недоброзичливцем, насправді може надати вам гарну послугу. Наприкінці місяця варто триматися подалі від сумнівних фінансових операцій. Існує великий ризик грошових втрат.

Стрільці

Зірки радять Стрільцям бути стриманішими. Занадто бурхлива реакція на події, що відбуваються, може стати причиною серйозних сварок з оточуючими і навіть нашкодити вашій репутації. Щоб цього уникнути, намагайтеся давати виплеск емоціям у правильному руслі: наприклад – у творчості чи улюбленій справі.

Козероги

Не варто поспішати з ухваленням важливих рішень цього місяця. Швидше за все ви мислитимете емоціями, які заважають оцінити ситуацію критично. Порада зірок – звернутися по пораду до близьких людей. Наприкінці місяця розташування небесних тіл обіцяє представникам знаку несподіваний дохід. Головне при цьому не відмовлятися від спонтанних можливостей взятися за нові починання.

Водолії

Цей місяць для Водоліїв – час романтики. Одинокі представники знаку мають усі шанси зустріти своє кохання. Сімейні ж Водолії зможуть повернути пристрасть у свої стосунки. Єдина умова – не боятися зробити перший крок у цьому напрямі. Щодо фінансів – то тут у Водоліїв спостерігатиметься зростання доходу. На вашому шляху з’являться люди, які цьому допоможуть.

Риби

У цей період зірки радять Рибам чітко відстоювати свої особисті межі. Раз у раз у вашому оточенні будуть з’являтися ті, хто захоче їх порушити з вигодою для себе і шкодою для вас. Середина місяця – вдалий час для завершення давно розпочатих справ. Ви зможете розібратися з тими проблемами, якими тривалий час безуспішно займалися.

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