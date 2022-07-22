Гороскоп на месяц — июль 2022

Общий гороскоп на июль 2022 года от Хаяла Алекперова

Гороскоп на июль 2022 года расскажет, чего ждать каждому из знаков зодиака. Кто будет полон сил и надежд, а кому стоит не сгущать краски, а просто продолжать трудиться в заданном направлении? Читайте гороскоп на июль 2022 года от дважды победителя проекта «Битва экстрасенсов» и эксперта мистического проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаяла Алекперова.

Овны

Середина лета для Овнов – время новых возможностей. Хотя на первый взгляд представителям знака ситуация может казаться совсем другой. Есть большая вероятность, что стабильные в вашей жизни обстоятельства пошатнутся. Но после этого откроются совсем другие, весьма перспективные горизонты. Главное при этом – не отчаиваться и внимательно смотреть по сторонам.

Тельцы

Начало июля – удачное время для Тельцов, чтобы взяться за смелые начинания. Сейчас удача будет на вашей стороне. А потому есть все шансы добиться желаемого результата, не натыкаясь на преграды и трудности. В конце месяца стоит быть внимательнее к своему здоровью – есть большая вероятность обострения хронических заболеваний.

Близнецы

В этом месяце Близнецам может показаться, что все их усилия, направленные на достижение поставленой цели, напрасны. Скорее всего обстоятельства будут складываться не в вашу пользу, то и дело мешая осуществить задуманное. Но не стоит воспринимать это, как неудачу или поражение. Есть большая вероятность, что судьба вам уготовила совсем другой сценарий. И он гораздо лучше того, который придумали вы.

Раки

Июль для Раков – время внутренних перемен. Представители знака смогут на многие вещи посмотреть под другим углом. То, что вы считали своими слабыми сторонами, станет вашим преимуществом. В сфере личных отношений семейным представителям знака стоит быть более сдержанными. Даже небольшое, но колкое замечание с вашей стороны может стать началом серьезной ссоры.

Львы

В этот период звезды сулят Львам множество новых начинаний. Дел будет невпроворот! И главная ваша задача – четкая расстановка приоритетов. Так как есть большой риск допустить ошибки из-за собственной рассеянности. Конец июля сулит одиноким сердцам романтические знакомства. У вас есть все шансы встретить свою любовь.

Девы

В этот период звезды настоятельно советуют Девам четко и уверенно говорить «нет» людям, которые попытаются решить свои проблемы вашими руками. Распыляясь на помощь тем, кто в ней на самом деле не нуждается, вы рискуете сами попасть впросак. В конце июля заметно порадует финансовая сфера – возможно увеличение дохода.

Весы

Тяга Весов к внутреннему самокопанию в этот период может привести к неприятным последствиям. Скорее всего, после длительных разбирательств в собственных ошибках вы можете скатиться в состояние апатии. Из-за чего есть риск упустить судьбоносный шанс. Совет звезд – если очень хочется разбираться в себе, пусть почвой для этого станут ваши успехи и победы.

Скорпионы

В этот период Скорпионам не стоит торопиться с выводами о новых людях, которые появляются в вашей жизни. Ситуация может кардинально отличаться от того, что вы себе вообразили. И тот, кто кажется недоброжелателем, на самом деле может оказать вам добрую услугу. В конце месяца стоит держаться подальше от сомнительных финансовых операций. Есть большой риск денежных потерь.

Стрельцы

Звезды советуют Стрельцам быть сдержаннее. Слишком бурная реакция на происходящие события может стать причиной серьезных ссор с окружающими и даже навредить вашей репутации. Чтобы этого избежать, старайтесь давать выплеск эмоциям в правильном русле: к примеру – в творчестве или любимом деле.

Козероги

Не стоит торопиться с принятием важных решений в этом месяце. Скорее всего вы будете мыслить эмоциями, что помешает оценить ситуацию критично. Совет звезд – обратиться за советом к близким людям. В конце месяца расположение небесных тел сулит представителям знака неожиданный доход. Главное при этом – не отказываться от спонтанных возможностей взяться за новые начинания.

Водолеи

Этот месяц для Водолеев – время романтики. У одиноких представителей знака есть все шансы встретить свою любовь. Семейные же Водолеи смогут вернуть страсть в свои отношения. Единственное условие – не бояться сделать первый шаг в этом направлении. Что касается финансов – то здесь у Водолеев будет наблюдаться рост дохода. На вашем пути появятся люди, которые этому посодействуют.

Рыбы

В этот период звезды настоятельно советуют Рыбам четко отстаивать свои личные границы. То и дело в вашем окружении будут появляться те, кто захочет их нарушить с выгодой для себя и ущербом для вас. Середина месяца – удачное время для завершения давно начатых дел. Вы сможете разобраться с теми проблемами, которыми безуспешно занимались длительное время.

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