Телеканал СТБ знімає ранкове шоу Прокинься з Ектором

СТБ готує прем’єру ранкового шоу «Прокинься з Ектором»

Телеканал СТБ готує до ефіру нові випуски ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором». Вже зовсім скоро до найвідомішого шеф-кухаря країни завітають зірки проєкту «МастерШеф» в пошуках рецептів, якими можна забезпечити повноцінне харчування українців в сьогоднішніх умовах нестачі продуктів й жорсткої економії. Прем’єрні випуски проєкту виходитимуть на СТБ з 30 липня, щосуботи, у ранковому слоті 10:00.

«Ми знаємо, що глядачі СТБ не просто чекають на повернення нового сезону улюбленого проєкту «МастерШеф», а й слідкують за повсякденним життям його учасників. А життя в наших кулінарів зараз дуже активне! Від 24 лютого вони кардинально змінили свої плани, дехто навіть полишив власний бізнес. Щодня “мастершефівці” спрямовують свої сили на допомогу українцям та наближення нашої перемоги: розселяють внутрішніх переселенців, готують обіди для постраждалих родин та наших захисників, а хтось, як учасниця другого сезону “МастерШеф. Професіонали” Юлія Жигуліна, і сам приєднався до лав ЗСУ. Про все це ми вирішили розказати нашим глядачам у нових випусках ранкового кулінарного шоу “Прокинься з Ектором”», — розповідає керівник проєкту Андрій Пишний.

Щосуботи Ектор Хіменес-Браво дізнаватиметься у своїх гостей про те, як змінилось їхнє життя після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Вони відверто ділитимуться власним досвідом волонтерства, а також звернуться до Ектора за актуальною порадою: на що можна замінити дорогі інгредієнти в тій чи іншій страві, що використовувати замість солі, як з одноманітного набору продуктів кілька днів готувати сніданок, обід та вечерю тощо. Одну з таких страв і готуватимуть Ектор та його гість.

«Навіть під час війни, коли різноманітність продуктів, спецій та умов приготування дуже жорстко обмежена, наші мастершефи прагнуть годувати українців максимально різноманітними та смачними стравами. Всі рецепти страв, які готуватимуть Ектор та його гості, будуть максимально практичними та зрозумілими, щоб їх можна було легко повторити на будь-якій кухні — домашній, волонтерській чи, навіть, польовій. Адже наше головне завдання — навчити кожну українську родину в умовах війни, дефіциту часу та продуктів готувати смачно, корисно, різноманітно та, головне, недорого. Ми покажемо, як приготувати делікатеси навіть з тушонки та перловки. І доведемо всім, що справжня кулінарія рівня “мастершеф” не знає обмежень», — додає Андрій Пишний.

Серед гостей глядачі побачать Паву, Аліка Мкртчана, Владислава Міцкевича, Наталку Петрик, Дмитра Балиту та інших. Завітає на кухню Ектора і його колега по суддівству в проєкті «МастерШеф» Володимир Ярославський.

Над створенням ранкового шоу «Прокинься з Ектором» працює команда, яка виробляє проєкт «МастерШеф».

Виробництво — Starlight Production.

Директорка творчої студії — Вікторія Вишнякова.

Креативний продюсер студії — Володимир Турич.

Виконавчий продюсер студії — Дмитро Товстоляк.

Керівник проєкту — Андрій Пишний.

Генеральна продюсерка виробництва програм СТБ — Наталя Франчук.

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