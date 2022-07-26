Телеканал СТБ снимает утреннее шоу Прокинься з Ектором

СТБ готовит премьеру утреннего шоу «Прокинься з Ектором»

Телеканал СТБ готовит в эфир новые выпуски утреннего кулинарного шоу «Прокинься з Ектором». Уже совсем скоро самого известного шеф-повара страны посетят звезды проекта «МастерШеф» в поисках рецептов, которыми можно обеспечить полноценное питание украинцев в сегодняшних условиях нехватки продуктов и жесткой экономии. Премьерные выпуски проекта будут выходить на СТБ с 30 июля, по субботам, в утреннем слоте 10:00.

«Мы знаем, что зрители СТБ не просто ждут возвращения нового сезона любимого проекта “МастерШеф”, но и следят за повседневной жизнью его участников. А жизнь у наших кулинаров сейчас очень активна! С 24 февраля они кардинально изменили свои планы, некоторые даже покинули собственный бизнес. Каждый день “мастершефовцы” направляют свои силы на помощь украинцам и приближению нашей победы: расселяют внутренних переселенцев, готовят обеды для пострадавших семей и наших защитников, а кто-то как участница второго сезона “МастерШеф. Профессионалы” Юлия Жигулина, и сам присоединился к рядам ВСУ. Обо всем этом мы решили рассказать нашим зрителям в новых выпусках утреннего кулинарного шоу “Прокинся з Ектором”», — рассказывает руководитель проекта Андрей Пышный.

Каждую субботу Эктор Хименес-Браво будет узнавать у своих гостей о том, как изменилась их жизнь после полномасштабного вторжения россии в Украину. Они будут откровенно делиться собственным опытом волонтерства, а также обратятся к Эктору за актуальным советом: на что можно заменить дорогие ингредиенты в том или ином блюде, что использовать вместо соли, как из однообразного набора продуктов несколько дней готовить завтрак, обед и ужин. Одно из таких блюд и готовят Эктор и его гость.

«Даже во время войны, когда разнообразие продуктов, специй и условий приготовления очень жестко ограничено, наши мастершефы стремятся кормить украинцев максимально разнообразными и вкусными блюдами. Все рецепты блюд, которые будут готовить Эктор и его гости, будут максимально практичны и понятны, чтобы их можно было легко повторить на любой кухне — домашней, волонтерской или даже полевой. Ведь наша главная задача – научить каждую украинскую семью в условиях войны, дефицита времени и продуктов готовить вкусно, полезно, разнообразно и, главное, недорого. Мы покажем, как приготовить деликатесы даже из тушенки и перловки. И докажем всем, что настоящая кулинария уровня “мастершеф” не знает ограничений», – добавляет Андрей Пышный.

Среди гостей зрители увидят Паву, Алика Мкртчана, Владислава Мицкевича, Наталью Петрик, Дмитрия Балиту и других. Посетит кухню Эктора и его коллега по судейству в проекте «МастерШеф» Владимир Ярославский.

Над созданием утреннего шоу «Прокинся з Ектором» работает команда, производящая проект «МастерШеф».

Производство — Starlight Production.

Директор творческой студии — Виктория Вишнякова.

Креативный продюсер студии – Владимир Турич.

Исполнительный продюсер студии – Дмитрий Товстоляк.

Руководитель проекта – Андрей Пышный.

Генеральная продюсер производства программ СТБ — Наталья Франчук.

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