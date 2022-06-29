«Українська Мрія»: що відомо про нову марку від Укрпошти

28 червня Укрпошта запустила продаж нової марки під назвою «Українська Мрія». На ній зображено найбільший у світі літак Ан-225. Яка кількість примірників марки? Де її можна купити? Та які черги збираються біля Укрпошти — читайте в матеріалі STB.UA.

Зображення нової марки обирали самі Українці. Більшість проголосувало за літак «Мрію». Ескіз намалювала 11-річна Софія Кравчук з Волинської області. Її робота стала призером Всеукраїнського конкурсу малюнків «Що для мене Україна?» ще минулого року в рамках відзначення 30-річчя Незалежності України.

В перші дні війни окупанти знищили у Гостомелі найбільший у світі літак «Мрія». Вже тоді українці запустили гасло, що росія ніколи не зможе відібрати нашу мрію та свободу.

«Вона уособлює незламність і волю українців: знищено літак, проте знищити українську мрію, прагнення до свободи не можливо. А головною мрією кожного є перемога над ворогом, яку українці наближають, працюючи кожен на своєму напрямку», – зазначили в Укрпошті.

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Марки «Українська мрія» вийшли накладом у 3 млн примірників. Кожен покупець може придбати до 2 листів марок та до 5 конвертів, а також 5 листівок у відділеннях Укрпошти або в онлайн-магазинах.

Вчора, 28 червня, біля поштових відділень збиралися кілометрові черги. Тисячі українців продовжують колекціонувати пам’ятні марки. І це вже третя, яку випускають з моменту навали рашистів. Та вона має інший характер — віри та надії. Ба більше, відтворює енергетику дитячих мрій.

«На попередніх двох малюнках ми посилали наши ворогів, а сьогодні ми направляємо у небо наші мрії», — коментує генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Наступна марка, яку випустить у продаж Укрпошта, називатиметься «Доброго вечора, ми з України». На ній буде зображено трактор, який тягне російський брухт. За цей ескіз проголосували 30 тис. із 834 тис. учасників онлайн-голосування.

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