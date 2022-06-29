«Украинская Мечта»: что известно о новой марке от Укрпочты

28 июня Укрпочта запустила продажу новой марки под названием «Украинская Мечта». На ней изображен самый большой в мире самолет Ан-225. Каков тираж марки? Где ее можно купить? И какие очереди собираются возле Укрпочты – читайте в материале STB.UA.

Эскиз для новой марки нарисовала 11-летняя София Кравчук из Волынской области. Ее работа стала призером Всеукраинского конкурса рисунков «Что для меня Украина?» еще в прошлом году в рамках празднования 30-летия Независимости Украины.

В первые дни войны орки уничтожили в Гостомеле самый большой в мире самолет «Мрия». Уже тогда украинцы запустили лозунг, что россия никогда не сможет отнять нашу мечту и свободу.

«Она олицетворяет несокрушимость и волю украинцев: уничтожен самолет, однако уничтожить украинскую мечту, стремление к свободе невозможно. А главной мечтой каждого является победа над врагом, которую украинцы приближают, работая каждый на своем направлении», – прокомментировали в Укрпочте.

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Марки «Украинская мечта» вышли тиражом в 3 млн экземпляров. Каждый покупатель может приобрести до 2 листов марок и 5 конвертов, а также 5 открыток в отделениях Укрпочты или в онлайн-магазинах.

Вчера, 28 июня, у почтовых отделений собирались километровые очереди. Тысячи украинцев продолжают коллекционировать памятные марки. И это уже третья, выпускаемая с момента нашествия рашистов. Но она носит другой характер — веру и надежду. Более того, воспроизводит энергетику детских мечтаний.

«На предыдущих двух рисунках мы посылали наших врагов, а сегодня мы направляем в небо наши мечты», — комментирует генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

Следующая марка, которую выпустит в продажу Укрпочта, будет называться «Добрый вечер, мы из Украины». На ней будет изображен трактор, который тянет русский лом. За этот эскиз проголосовали 30 тысяч из 834 тысяч участников онлайн-голосования.

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