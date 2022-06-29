Як перевірити статус заявки єДопомога

Багато переселенців і людей, які постраждали від військових дій росії в Україні, змушені оформляти грошову допомогу від різних організацій (ООН та ін.), щоб мати фінансову можливість на найнеобхідніші речі, адже багато хто з них втратив абсолютно все. Раніше це можна було зробити лише в офлайн режимі. Зараз же з’явилася соціальна платформа єДопомога, на якій можна оформити різні види фінансової допомоги онлайн і це дуже зручно.

Однак, багато людей, які оформили грошову допомогу через єДопомогу довго не отримують грошей та смс з підтвердженням статусу заявки. Люди довго чекають і часто їм доводилося ходити до різних соціальних служб і довго стояти в чергах, щоб дізнатися про статус оформлення заявки на грошову допомогу від ООН, держави та інших організацій.

Але, з 10 червня 2022 року стало можливим перевірити статус заявки єДопомога онлайн. На сайті соціальної платформи єДопомога додали можливість перевірити статус заявки на допомогу від різних організацій. Зробити це можна буквально за кілька хвилин. Редакція СТБ підготувала покрокову інструкцію, як перевірити статус заявки є Допомога на прикладі грошової допомоги від ООН.

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Перевірити статус заявки єДопомога: покрокова інструкція

Спочатку потрібно перейти на сайт соціальної платформи єДопомога.

На головній сторінці сайту ви побачите три напрямки:

Грошова допомога від держави;

Отримання та надання гуманітарної допомоги;

Виплати від міжнародних організацій.

Вибираєте потрібний собі розділ. У нашому випадку це “Виплати від міжнародних організацій” і тиснемо на нього:

Після цього у вас відкриється нове вікно, де вам буде надана можливість “Заповнити заявку на допомогу” та “Перевірити статус заявки” єДопомога. Вибираємо друге – “Перевірити статус заявки”:

У новому вікні, що вам відкрилося, вам потрібно буде ввести свій ІПН і номер телефону, щоб перевірити статус заявки єДопомога. Після того, як ви введете свої дані – потрібно буде натиснути кнопку, яка розташовується відразу ж під номером телефону – “Перевірити статус”:

У новому вікні, що відкрилося, ви побачите статус вашої заявки. Наприклад такий:

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