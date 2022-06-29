Ектор Хіменес-Браво готує фільм про українців та стане його режисером

500 мільйонів людей побачать вашу історію: Ектор Хіменес-Браво готує фільм про українців

Суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво став режисером фільму про боротьбу українців з війною на кулінарному фронті. Усі кошти з показів підуть на потреби ЗСУ. Більше — в матеріалі STB.UA.

Ектор Хіменес-Браво на своїй сторінці в інстаграмі зазначив, що 24 лютого почалася найкривавіша і найжорстокіша війна після Другої світової. У кожного з нас є своя історія, яку, за словами шеф-кухаря, можуть побачити 500 мільйонів людей. Так Ектор анонсував свій перший фільм – про те, як українці боролися з війною на харчовому фронті.

«Всі бачили як на житлові будинки скидають бомби, як з під завалів дістають дітей та їх матерів, як наші військові боронять кордон, і як українці налаштовують весь світ проти росії. Але в кожного з нас є своя історія. Особлива історія», – написав Ектор.

Через те, що основний фронт шеф-кухаря харчовий – він розкаже історії звідти. Команда планує представити фільми на Amazon, Netflix та телекомпаніях у Великобританії та США. А всі вилучені кошти підуть на відновлення України.

«Для мене це велика честь. Скоро світ побачить перший фільм – як українці боролися з війною на харчовому фронті. Ми присвятимо ці кадри тим, хто не дав загинути тисячам людей з голоду. Хто не дивлячись на небезпеку продовжував годувати військових, поранених і цивільних», – зазначив Ектор Хіменес-Браво.

«Світ дізнається про хлопців з Бучі, які не відходили від справ не дивлячись ні на що. Вони пекли хліб. В момент, коли не було ніякого продовольства та опалення, а вода текла в одному крані на 3 будівлі – вони не зупинялися. До них приходили орки, погрожували, приставляли гвинтівку до голови, забирали весь хліб – вони не зупинялися.

Всі почують історію двох молодих хлопців, які у 2014 році втекли від орків з Донецька і відкрили заклад біля славнозвісного драмтеатру Маріуполя. Як їх команда з вібрувальною землею від снарядів продовжувала годувати людей. Чи залишилися вони в живих? Чи буде існувати це заклад знову? Таких історій тисячі. З Маріуполя, Харкова, Запоріжжя, Києва, Ірпеня та інших міст».

Відомо, що Ектор Хіменес-Браво разом з британською командою завершує монтувати перший фільм, і готує зйомки другого. Другий фільм буде присвячений відродженню тих, хто рятував людей на кулінарному фронті.

«Як вони відбудовуються, чого коштував їх бізнесу “рускій мір” і як українські ресторани стають справжніми бійцями за економіку. Всі виручені кошти підуть на відновлення України. Скоро світ побачить історії простих українців. Простих, але сміливих і відважних», – зазначив він.

Більше на тему: Безпілотник Байрактар: що це, як він працює та чому такий корисний для України

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ