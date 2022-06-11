11 червня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

11 червня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них Всесвітній день ляльок. Крім того, 11 червня вшановують Феодосію Константинопольську й Троїцьку батьківську суботу. Які свята 11 червня, що можна робити і чого не можна, читайте у матеріалі.

Більше на тему: Яке сьогодні свято 10 червня

11 червня ― свята:

День кухонної плити;

Всесвітній день ляльок.

День кухонної плити святкують 11 червня. У 1742 році американський винахідник і вчений Бенджамін Франклін зареєстрував свій винахід ― кухонну плиту. Він звернув увагу, що печі втрачають багато тепла неефективно, тому спроектував достатньо економічну піч зі стінками з чавуну з високою теплопровідністю. Вона стала плитою, котлом і радіатором. Таким чином, йому вдалося зменшити втрати тепла, витрати палива і розміри печі.

Всесвітній день ляльок у 2022 році святкують 11 червня ― у другу суботу червня. Перший Всесвітній день ляльок був заснований 14 червня 1986 року листом Мілдред Сілі. Він був створений для поширення загального послання про щастя та любов. Традиційно цього дня влаштовують свято для дітей з веселими подарунками.

Більше на тему: Гороскоп на 11 червня 2022

11 червня ― церковні свята:

Троїцька батьківська субота;

День святого Луки сповідника, архієпископа Кримського та Сімферопольського;

День пам’яті преподобномучениці діви Феодосії Константинопольської.

Троїцька батьківська субота в 2022 році відзначається 11 червня. На Троїцьку суботу поминають покійних ― родичів та предків, а також тих, у кого не залишилося родичів.

Згідно з повір’ями, на 50-й день після Великодня на землю зійшов Святий Дух, що стало символом завершення порятунку людства, тоді ж він дарував особливі можливості апостолам Христа, щоб нести слово Боже язичникам.

Раніше в Троїцьку батьківську суботу в церквах поминали тільки передчасно покійних ― священики з’ясовували обставини смерті і вносили імена в список. Зараз можна поминати всіх, відвідувати панахиди в храмах і ходити на кладовища. Крім того, на Троїцьку суботу вплинули традиції слов’ян у Київській Русі ― вшанування предків, шанобливе ставлення до мертвих та обов’язкове вшанування навіть тих, хто не мав родичів. Особливе служіння у церкві починається ще в п’ятницю, проте в суботу також віруючі мають ходити на службу. Також цього дня треба допомагати нужденним. Церква нібито засуджує язичницькі традиції, проте все одно слов’яни вшановують своїх предків та здійснюють язичницькі ритуали ― варити кутю, робити крашанки, готувати поминальний стіл із особливими млинцями.

День пам’яті преподобномучениці діви Феодосії Константинопольської відзначають 11 червня. Феодосія ― свята та мучениця VIII століття періоду іконоборчої єресі. Вона була з багатої сім’ї, проте, втративши батьків, прийняла постриг у монастирі святої Анастасії, куди віддала все своє майно. Імператор Лев ІІІ Ісавр видав указ про знищення усіх ікон, і Феодосія разом із іншими священнослужителями захищала ікону спасителя в одному з храмів. Проте Феодосію ув’язнили, а усіх, хто був із нею, стратили. Її тримали в темниці й піддавали тортурам більше тижня. А коли вивели звідти й вели по ринковій площі, солдат наступив на ріг вола, розізлився і побив ним мученицю, а потім проштрикнув їй ним горло. Її з почестями поховали у районі Евфімії в Петріоні на Золотому Березі, а возвели до мучениць у 843 році, коли було знищено іконоборницьку єресь.

Більше на тему: Фінансовий гороскоп на червень 2022 від Хаяла Алекперова

День святого Луки сповідника, архієпископа Кримського та Сімферопольського припадає на 11 червня 2022 року. У миру святого Луку звали Валентин Феліксович Войно-Ясенецький. Він був хірургом, доктором медицини, архієпископом Сімферопольським та Кримським, канонізованим українським відділом РПЦ (УПЦ МП) у 1995 році, а у 2019 році Православною Церквою України (ПЦУ) та Елладською Православною Церквою. Валентин Войно-Ясенецький в 12 років із сім’єю переїхав до Києва. Він закінчив Київську художню школу і вчився деякий час на живописця у Мюнхені. Валентин вступив до медичного факультету Університету святого Володимира в Києві, де вивчився на лікаря й хірурга. До 1917 року він працював медиком у земських лікарнях спочатку російської імперії, потім УНР. Він став головним лікарем Ташкентської міської лікарні, був професором Середньоазійського державного університету.

31 травня 1923 року з іменем Луки прийняв чернечий постриг, згодом був висвячений на сан єпископа. Після цього багато разів ув’язнювався органами НКВС СРСР та відбував адміністративні заслання. Лука написав 55 наукових праць з хірургії, фізіології та анатомії, 12 томів проповідей. Найвідомішою є його книга «Нариси гнійної хірургії» російською мовою. Вона витримала чотири видання і актуальна в ХХІ столітті (1934, 1946, 1956, 2006).

Він врятував багато життів, працюючи лікарем-хірургом. Він працював у засланні ― у Красноярському краї, потім у Туруханському краї. У 20-х роках йому дозволили повернутися до батьків на Черкащину, а потім знову заслали до Котласа та Архангельська. Там він зустрівся з Миколою Амосовим. У 30-х роках він жив і працював у Ташкенті, а у 40-х його заслали до Сибіру. Під час війни займався операціями, рятував життя солдатам. Після війни став єпископом Тамбовської єпархії. Потім йому вдалося повернутися на територію України. Помер святий Лука у сані архієпископа Сімферопольського і Кримського 11 червня 1961 року.

11 червня ― День ангела:

Олександр, Андрій, Богдан, Іван, Костянтин, Лука, Ян, Марія, Фаїна.

11 червня ― прикмети і традиції:

Багато жита ― буде багато білих грибів.

Якщо на Феодосію сухий туман ― буде поганий урожай хліба.

Якщо колоситься жито ― пора сіяти гречку.

11 червня ― що можна робити і що не можна робити:

Не можна залишати дітей без нагляду.

Не можна працювати в городі та полі чоловікам.

Не можна братися за нову справу.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.