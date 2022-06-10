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Гороскоп на 11 червня 2022 року

10.06.2022

Читайте астрологічний прогноз на суботу. Що варто поставити в пріоритет? Більше — в гороскопі на 11 червня 2022 року.

гороскоп 2021

Овен

Приймайте обставини як належне. Не намагайтеся протистояти тому, що вище ваших сил.

Телець

Знайдіть час на самопізнання. Ви заплуталися, не знаєте, як вчинити в конкретній ситуації. Прислухайтеся до свого серця.

Близнюки

Навчіться домовлятися. Грамотно будуйте діалог і не забувайте про подяку.

Рак

Ви занадто довірливі. Будьте обережні, щоб вами не скористалися.

Лев

Не змушуйте себе робити те, що ви абсолютно не вмієте і не хочете. Краще направте сили на медитацію і читання класичної літератури.

Діва

Ви відчуваєте себе справжнім творцем чогось нового. Так тримати. Ви близькі до того, про що так довго мріяли.

Терези

Ви переживаєте велику образу. А все тому, що очікували більшого. Спробуйте правильно проаналізувати ситуацію і відпустити її.

Скорпіон

У п’ятницю ви не захочете відповідати на дзвінки й зустрічатися з друзями. Прислухайтеся до бажань і залишіться вдома біля телевізора з солодощами.

Стрілець

Нарешті все таємне викрилося. Відтепер буде легше йти по життю і взаємодіяти з тими, хто раніше багато недоговорював.

Козеріг

Інфантильність вам не личить. Будьте більш серйозними, щоб налагодити правильні й корисні контакти.

Водолій

Поговоріть з коханою людиною. Здається, між вами накопичилося чимало непорозумінь.

Риби

Подумайте, як краще вчинити в ситуації, що склалася. Вам точно не вийти з води сухими, але є шанс залишитися непоміченими.

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