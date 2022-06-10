Гороскоп на 11 червня 2022 року
Читайте астрологічний прогноз на суботу. Що варто поставити в пріоритет? Більше — в гороскопі на 11 червня 2022 року.
Овен
Приймайте обставини як належне. Не намагайтеся протистояти тому, що вище ваших сил.
Телець
Знайдіть час на самопізнання. Ви заплуталися, не знаєте, як вчинити в конкретній ситуації. Прислухайтеся до свого серця.
Близнюки
Навчіться домовлятися. Грамотно будуйте діалог і не забувайте про подяку.
Рак
Ви занадто довірливі. Будьте обережні, щоб вами не скористалися.
Лев
Не змушуйте себе робити те, що ви абсолютно не вмієте і не хочете. Краще направте сили на медитацію і читання класичної літератури.
Діва
Ви відчуваєте себе справжнім творцем чогось нового. Так тримати. Ви близькі до того, про що так довго мріяли.
Терези
Ви переживаєте велику образу. А все тому, що очікували більшого. Спробуйте правильно проаналізувати ситуацію і відпустити її.
Скорпіон
У п’ятницю ви не захочете відповідати на дзвінки й зустрічатися з друзями. Прислухайтеся до бажань і залишіться вдома біля телевізора з солодощами.
Стрілець
Нарешті все таємне викрилося. Відтепер буде легше йти по життю і взаємодіяти з тими, хто раніше багато недоговорював.
Козеріг
Інфантильність вам не личить. Будьте більш серйозними, щоб налагодити правильні й корисні контакти.
Водолій
Поговоріть з коханою людиною. Здається, між вами накопичилося чимало непорозумінь.
Риби
Подумайте, як краще вчинити в ситуації, що склалася. Вам точно не вийти з води сухими, але є шанс залишитися непоміченими.