Читайте астрологический прогноз на субботу. Что необходимо поставить в приоритет? Больше — в гороскопе на 11 июня 2022 года.

Овен

Принимайте обстоятельства как должное. Не старайтесь противостоять тому, что выше ваших сил.

Телец

Найдите время на самопознание. Вы запутались, не знаете, как поступить в конкретной ситуации. Прислушайтесь к своему сердцу.

Близнецы

Научитесь договариваться. Грамотно выстраивайте диалог и не забывайте о благодарности.

Рак

Вы слишком доверчивы. Будьте осторожны, чтобы вами не воспользовались.

Лев

Не заставляйте себя делать то, что вы совершенно не умеете и не хотите. Лучше направьте силы на медитацию и чтение классической литературы.

Дева

Вы ощущаете себя настоящим создателем чего-то нового. Так держать. Вы близки к тому, о чем так долго мечтали.

Весы

Вы переживаете большую обиду. А все потому, что ожидали большего. Попробуйте правильно проанализировать ситуацию и отпустить ее.

Скорпион

В пятницу вы не захотите отвечать на звонки и встречаться с друзьями. Прислушайтесь к желаниям и останьтесь дома у телевизора со сладостями.

Стрелец

Наконец-то все тайное стало явным. Отныне будет легче идти по жизни и взаимодействовать с теми, кто раньше многое недоговаривал.

Козерог

Инфантильность вам не к лицу. Будьте более серьезным, чтобы наладить правильные и полезные контакты.

Водолей

Поговорите с любимым человеком. Кажется, между вами накопилось немало недопониманий.

Рыбы

Подумайте, как лучше поступить в сложившейся ситуации. Вам точно не выйти из воды сухим, но есть шанс остаться незамеченным.

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