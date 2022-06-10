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Гороскоп на 11 июня 2022 года

10.06.2022

Читайте астрологический прогноз на субботу.  Что необходимо поставить в приоритет? Больше — в гороскопе на 11 июня 2022 года.

гороскоп 2021

Овен

Принимайте обстоятельства как должное. Не старайтесь противостоять тому, что выше ваших сил.

Телец

Найдите время на самопознание. Вы запутались, не знаете, как поступить в конкретной ситуации. Прислушайтесь к своему сердцу.

Близнецы

Научитесь договариваться. Грамотно выстраивайте диалог и не забывайте о благодарности.

Рак

Вы слишком доверчивы. Будьте осторожны, чтобы вами не воспользовались.

Лев

Не заставляйте себя делать то, что вы совершенно не умеете и не хотите. Лучше направьте силы на медитацию и чтение классической литературы.

Дева

Вы ощущаете себя настоящим создателем чего-то нового. Так держать. Вы близки к тому, о чем так долго мечтали.

Весы

Вы переживаете большую обиду. А все потому, что ожидали большего. Попробуйте правильно проанализировать ситуацию и отпустить ее.

Скорпион

В пятницу вы не захотите отвечать на звонки и встречаться с друзьями. Прислушайтесь к желаниям и останьтесь дома у телевизора со сладостями.

Стрелец

Наконец-то все тайное стало явным. Отныне будет легче идти по жизни и взаимодействовать с теми, кто раньше многое недоговаривал.

Козерог

Инфантильность вам не к лицу. Будьте более серьезным, чтобы наладить правильные и полезные контакты.

Водолей

Поговорите с любимым человеком. Кажется, между вами накопилось немало недопониманий.

Рыбы

Подумайте, как лучше поступить в сложившейся ситуации. Вам точно не выйти из воды сухим, но есть шанс остаться незамеченным.

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