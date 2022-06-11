11 июня: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

11 июня в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них Всемирный день кукол. Кроме того, 11 июня чествуют Феодосию Константинопольскую и Троицкую родительскую субботу. Какие праздники 11 июня, что можно делать и чего нельзя, читайте в материале.

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11 июня ― праздники:

День кухонной плиты;

Всемирный день кукол.

День кухонной плиты отмечают 11 июня. В 1742 году американский изобретатель и ученый Бенджамин Франклин зарегистрировал свое изобретение ― кухонную плиту. Он обратил внимание, что печи теряют много тепла неэффективно, поэтому спроектировал достаточно экономичную печь со стенками из чугуна с высокой теплопроводностью. Поэтому она стала плитой, котлом и радиатором. Таким образом, ему удалось снизить потери тепла, расход топлива и размеры печи.

Всемирный день кукол в 2022 году празднуют 11 июня ― во вторую субботу июня. Первый Всемирный день кукол был основан 14 июня 1986 года письмом Милдред Сили. Он был создан для распространения всеобщего послания о счастье и любви. Традиционно в этот день устраивают праздник для детей с веселыми подарками.

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11 июня ― церковные праздники:

Троицкая родительская суббота;

День святого Луки исповедника, архиепископа Крымского и Симферопольского;

День памяти преподобномученицы девы Феодосии Константинопольской.

Троицкая родительская суббота в 2022 году отмечается 11 июня. На Троицкую субботу поминают покойных ― родственников и предков, а также тех, у кого не осталось родственников.

Согласно поверьям, на 50-й день после Пасхи на землю сошел Святой Дух, что стало символом завершения спасения человечества, тогда же он даровал особые возможности апостолам Христа, чтобы нести слово Божие язычникам.

Ранее в Троицкую родительскую субботу в церквях поминали только преждевременно усопших ― священники выясняли обстоятельства смерти и вносили имена в список. Сейчас можно поминать всех, посещать панихиды в храмах и ходить на кладбища. Кроме того, на Троицкую субботу повлияли традиции славян в Киевской Руси ― чествование предков, уважительное отношение к мертвым и обязательное чествование даже тех, кто не имел родственников. Особое служение в церкви начинается еще в пятницу, однако в субботу верующие должны ходить на службу. Также в этот день нужно помогать нуждающимся. Церковь якобы осуждает языческие традиции, однако все равно славяне чествуют своих предков и совершают языческие ритуалы ― варить кутью, делать крашенки, готовить поминальный стол с особыми блинами.

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День памяти преподобномученицы Феодосийской девы Константинопольской отмечают 11 июня. Феодосия ― святая и мученица VIII века периода иконоборческой ереси. Она была из богатой семьи, однако, потеряв родителей, приняла постриг в монастыре святой Анастасии, куда отдала все свое имущество. Император Лев III Исавр издал указ об уничтожении всех икон, и Феодосия вместе с другими священнослужителями защищала икону спасителя в одном из храмов. Однако Феодосию заключили в тюрьму, а всех, кто был с ней, казнили. Ее держали в темнице и подвергали пыткам больше недели. А когда вывели оттуда и повели по рыночной площади, солдат наступил на рог вола, разозлился и избил им мученицу, а затем проткнул ей им горло. Ее с почестями похоронили в районе Евфимии в Петрионе на Золотом Берегу, а возвели к мученицам в 843 году, когда была уничтожена иконоборческая ересь.

День святого Луки исповедника, архиепископа Крымского и Симферопольского выпадает на 11 июня 2022 года. В мире святого Луку звали Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, и он был хирургом, доктором медицины, архиепископом Симферопольским и Крымским, канонизированным украинским отделом РПЦ (УПЦ МП) в 1995 году, а в 2019 году Православной Церковью Украины (ПЦУ) и Элладской православной церковью. Валентин Войно-Ясенецкий в 12 лет с семьей переехал в Киев. Он окончил Киевскую художественную школу и учился некоторое время на художника в Мюнхене. Валентин поступил на медицинский факультет Университета святого Владимира в Киеве, где выучился на врача и хирурга. До 1917 года он работал медиком в земских больницах сначала российской империи, затем УНР. Он стал главным врачом Ташкентской городской больницы, был профессором Среднеазиатского государственного университета.

31 мая 1923 года с именем Луки принял монашеский постриг, впоследствии был рукоположен в сан епископа. После этого неоднократно был арестован НКВД СССР и отбывал административные ссылки. Лука написал 55 научных работ по хирургии, физиологии и анатомии, 12 томов проповедей. Самая известная его книга «Очерки гнойной хирургии» на русском языке. Она выдержала четыре издания и актуальна в ХХІ веке (1934, 1946, 1956, 2006).

Он спас много жизней, работая врачом-хирургом. Он работал в ссылке ― в Красноярском крае, затем в Туруханском крае. В 20-х годах ему разрешили вернуться к родителям на Черкащину, а затем снова сослали в Котлас и Архангельск. Там он встретился с Николаем Амосовым. В 30-х годах он жил и работал в Ташкенте, а в 40-х его сослали в Сибирь. Во время войны занимался операциями, спасал жизнь солдатам. После войны стал епископом Тамбовской епархии. Затем ему удалось вернуться на территорию Украины. Умер святой Лука в сане архиепископа Симферопольского и Крымского 11 июня 1961 года.

11 июня ― День ангела:

11 июня День ангела отмечают Александр, Андрей, Богдан, Иван, Константин, Лука, Ян, Мария и Фаина.

11 июня ― приметы и традиции:

Много ржи ― будет много белых грибов.

Если на Феодосию сухой туман — будет плохой урожай хлеба.

Если колосится рожь ― пора сеять гречку.

11 июня ― что можно делать и что нельзя делать:

Нельзя оставлять детей без присмотра.

Нельзя работать в огороде и поле мужчинам.

Нельзя браться за новое дело.

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