Гороскоп на 16 травня 2022 розповість, кому зі знаків варто з обережністю поставитися до пропозицій малознайомих людей, а хто може розраховувати на велику фінансову удачу.

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Овен

Ймовірні головні болі, отруєння, пожежі. Не виключено великі фінансові втрати, крадіжки. Ні в якому разі не пускайтеся в нові ризиковані заходи. Скасуйте всі поїздки, подорожі.

Телець

Ваша передбачливість сьогодні і сміливість рішень збільшать шанси на успіх. Життєвий потенціал поступово почне зростати, що позначиться на посиленні сексуальної енергії та особистої чарівності Тельця.

Близнюки

Будьте готові сьогодні до того, що хто-небудь з ранку зіпсує вам настрій на весь день. Постарайтеся не призначати на першу половину дня зустрічей і візитів. Хороший відпочинок і повноцінний сон повернуть вам бадьорість і оптимізм.

Рак

Триває сприятливий період для торгових угод і ризикованих підприємств. У цей період вам необхідна підтримка; розраховуйте на допомогу друзів, інакше ймовірність успіху буде близька до нуля.

Лев

Сьогодні сприятливі звернення до начальства або в урядові організації, проте свої плани потрібно тримати при собі, інакше в другій половині дня всі починання можуть бути перекреслені.

Діва

Перша половина дня може принести засмучення і розчарування. Ймовірні конфлікти з родичами. У другій половині дня настане перелом. Любовні відносини або спілкування з друзями розкриють нові можливості.

Терези

Сьогодні ви відчуєте себе більш щасливими, якщо вийдете за звичайні рамки. Сприятливі нові знайомства – можна блиснути, показати себе з кращого боку. У деяких представників знака можливі несподівані неприємності, які можуть значно ускладнити відносини з родичами.

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Скорпіон

День в цілому буде сприятливий. Увага до співрозмовника дозволить їм багато неупереджено оцінити і обміркувати. Зірки рекомендують в цей день поводитися більш стримано, ніж завжди.

Стрілець

Перша половина дня неділі обіцяє заступництво вищих сил. У другій половині дня сімейні проблеми вийдуть на перший план, віднімуть багато сил і спричинять витрати. Рекомендуються усамітнення і спілкування з природою.

Козеріг

Важливе значення сьогодні матимуть моральне очищення, духовність, інтуїція. Деяка суєта в другій половині дня зажадає від вас зібраності та стриманості. Необхідно переосмислити минуле.

Водолій

Будьте сьогодні обачні у вчинках і словах. Уникайте самовпевненості, самозамилування і негативного ставлення до розумної критики. У другій половині дня ймовірно несподівана звістка, яка змусить вас з головою зануритися в сімейні справи.

Риби

Неділя буде сприятлива для підбиття підсумків, великих покупок, придбання нерухомості, укладення шлюбів. У першій половині дня деяка розгубленість і невпевненість в собі можуть стати причиною дрібних непорозумінь.

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