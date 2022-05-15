Гороскоп на 16 мая 2022 года расскажет, кому из знаков стоит с осторожностью отнестись к предложениям малознакомых людей, а кто может рассчитывать на большую финансовую удачу.

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Овен

Вероятны головные боли, отравления, пожары. Не исключены большие финансовые потери, кражи. Ни в коем случае не пускайтесь в новые рискованные меры. Отмените все поездки.

Телец

Ваша предусмотрительность сегодня и смелость решений увеличат шансы на успех. Жизненный потенциал постепенно начнет расти, что скажется на усилении сексуальной энергии и личного очарования Тельца.

Близнецы

Будьте готовы сегодня к тому, что кто-нибудь с утра испортит вам настроение на весь день. Постарайтесь не назначать в первую половину дня встреч и визитов. Хороший отдых и полноценный сон вернут вам бодрость и оптимизм.

Рак

Продолжается благоприятный период для торговых сделок и рискованных предприятий. В этот период вам необходима поддержка; рассчитывайте на помощь друзей, иначе вероятность успеха будет близка нулю.

Лев

Сегодня благоприятные обращения к начальству или правительственным организациям, однако свои планы нужно держать при себе, иначе во второй половине дня все начинания могут быть перечеркнуты.

Дева

Первая половина дня может принести уныние и разочарование. Вероятны конфликты с родственниками. Во второй половине дня наступит перелом. Любовные отношения или общение с друзьями раскроют новые возможности.

Весы

Сегодня вы почувствуете себя счастливее, если выйдете за обычные рамки. Благоприятны новые знакомства – можно блеснуть, показать себя с лучшей стороны. У некоторых представителей знака возможны неожиданные неприятности, которые могут осложнить отношения с родственниками.

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Скорпион

День в целом будет благоприятен. Внимание к собеседнику позволит им много беспристрастно оценить и обдумать. Звезды рекомендуют в этот день вести себя сдержаннее, чем всегда.

Стрелец

Первая половина дня воскресенья обещает покровительство высших сил. Во второй половине дня семейные проблемы выйдут на первый план, отнимут много сил и приведут к расходам. Рекомендуются уединение и общение с природой.

Козерог

Важное значение сегодня будет иметь моральное очищение, духовность, интуиция. Некоторая суета во второй половине дня потребует от вас собранности и воздержания. Необходимо переосмыслить прошлое.

Водолей

Будьте сегодня осмотрительны в поступках и словах. Избегайте самоуверенности, самолюбования и негативного отношения к разумной критике. Во второй половине дня вероятно неожиданное известие, которое заставит вас с головой погрузиться в семейные дела.

Рыбы

Воскресенье будет благоприятно для подведения итогов, крупных покупок, приобретения недвижимости, заключения браков. В первой половине дня некоторая растерянность и неуверенность в себе могут стать причиной мельчайших недоразумений.

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