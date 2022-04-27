Бельгійські вафлі: рецепт покроково
27.04.2022
Суддя шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Ольга Мартиновська розповіла, як приготувати ідеальні вафлі. Кулінарка запевняє, що рецепт вафель 100% робочий. А подавати їх можна з будь-якою начинкою: з солоною рибою, авокадо салатом, нутелою або джемом.
Фото: alexru1313 / depositphotos.com
Інгредієнти:
- 100 г борошна
- дрібка солі
- 5 г розпушувача
- 2 яйця
- 2 ч. л. ванільного цукру
- 100 мл молока
- 25 мл газованої води, а краще пива
- 1 ст. л. розтопленого масла
Спосіб приготування:
- Відокремте жовтки від білків.
- Змішайте борошно, сіль і розпушувач із жовтками.
- Додайте молоко і перемішайте до однорідності.
- Влийте газовану воду і масло. Добре все перемішайте.
- Збийте білки з ванільним цукром і делікатно введіть їх у тісто.
- Наливайте тісто у вафельницю та випікайте 5 хвилин.
Смачного!
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