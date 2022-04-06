Світлана Фус розповіла про корисні варіанти начинок для лаваша

Варіанти начинок для лаваша
На жаль, зараз часто лунають попередження про тривогу, якими не можна нехтувати. І деколи в бомбосховищах доводиться сидіти не одну годину. Та все одно ми мусимо їсти і підтримувати організм навіть у таких умовах. Одним із варіантів швидкого перекусу може бути лаваш із начинкою. Дієтологиня Світлана Фус розповіла про смачні та корисні варіанти начинок для лаваша. Подробиці ― далі в матеріалі.
Начинкою для лаваша мають стати такі продукти, які можна приготувати, нарізати і зберігати в холодильнику як заготовки:
- варене куряче або індиче філе; ⠀
- нежирні тверді сири; ⠀
- знежирений сир;⠀
- смажені гриби; ⠀
- овочі;⠀
- будь-яка зелень; ⠀
- риба (особливо філе з нежирних сортів); ⠀
- хумус; ⠀
- маринована цибуля;⠀
- часник (трохи). ⠀
Варіанти:
- Кисломолочний сир + зелень + часник.⠀
- Курка + листя салату + помідор + діжонська гірчиця.⠀
- Риба + свіжий огірок + зелень, + кілька крапель лимонного соку.⠀
- Консервований тунець у власному соку + листя салату + свіжий огірок + помідор + болгарський перець.⠀
- Вершковий сир (нежирний) + курка/індичка+ зубчик часнику.
- Кисломолочний сир + банан.
Зі спецій у начинці рекомендовано використовувати мелений чорний перець і сіль. Із жирів у начинку найкраще додавати олію, наприклад, оливкову.
Смачного!
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