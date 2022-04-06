Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Варіанти начинок для лаваша

06.04.2022

На жаль, зараз часто лунають попередження про тривогу, якими не можна нехтувати. І деколи в бомбосховищах доводиться сидіти не одну годину. Та все одно ми мусимо їсти і підтримувати організм навіть у таких умовах. Одним із варіантів швидкого перекусу може бути лаваш із начинкою. Дієтологиня Світлана Фус розповіла про смачні та корисні варіанти начинок для лаваша. Подробиці ― далі в матеріалі.

Світлана Фус розповіла про корисні варіанти начинок для лаваша

Начинкою для лаваша мають стати такі продукти, які можна приготувати, нарізати і зберігати в холодильнику як заготовки⁣:

  • варене куряче або індиче філе; ⁣ ⁣ ⠀
  • нежирні тверді сири; ⁣ ⁣ ⠀
  • знежирений сир;⁣⁣⠀
  • смажені гриби; ⁣ ⁣ ⠀
  • овочі;⁣⁣⠀
  • будь-яка зелень; ⁣ ⁣ ⠀
  • риба (особливо філе з нежирних сортів); ⁣ ⁣ ⠀
  • хумус; ⁣ ⁣ ⠀
  • маринована цибуля;⁣⁣⠀
  • часник (трохи). ⁣ ⁣ ⠀

Варіанти:

  • Кисломолочний сир + зелень + часник.⁣⁣⠀
  • Курка + листя салату + помідор + діжонська гірчиця.⁣⁣⠀
  • Риба + свіжий огірок + зелень, + кілька крапель лимонного соку.⁣⁣⠀
  • Консервований тунець у власному соку + листя салату + свіжий огірок + помідор + болгарський перець.⁣⁣⠀
  • Вершковий сир (нежирний) + курка/індичка+ зубчик часнику.
  • Кисломолочний сир + банан.

Зі спецій у начинці рекомендовано використовувати мелений чорний перець і сіль. Із жирів у начинку найкраще додавати олію, наприклад, оливкову.

Смачного!

Більше на тему: Що приготувати під час війни? Рецепт солодкого рисового пудингу від Євгена Клопотенка

Читайте нас також в Viber і Telegram СТБ.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати