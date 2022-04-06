Світлана Фус розповіла про корисні варіанти начинок для лаваша

На жаль, зараз часто лунають попередження про тривогу, якими не можна нехтувати. І деколи в бомбосховищах доводиться сидіти не одну годину. Та все одно ми мусимо їсти і підтримувати організм навіть у таких умовах. Одним із варіантів швидкого перекусу може бути лаваш із начинкою. Дієтологиня Світлана Фус розповіла про смачні та корисні варіанти начинок для лаваша. Подробиці ― далі в матеріалі.

Начинкою для лаваша мають стати такі продукти, які можна приготувати, нарізати і зберігати в холодильнику як заготовки⁣:

варене куряче або індиче філе; ⁣ ⁣ ⠀

нежирні тверді сири; ⁣ ⁣ ⠀

знежирений сир;⁣⁣⠀

смажені гриби; ⁣ ⁣ ⠀

овочі;⁣⁣⠀

будь-яка зелень; ⁣ ⁣ ⠀

риба (особливо філе з нежирних сортів); ⁣ ⁣ ⠀

хумус; ⁣ ⁣ ⠀

маринована цибуля;⁣⁣⠀

часник (трохи). ⁣ ⁣ ⠀

Варіанти:

Кисломолочний сир + зелень + часник.⁣⁣⠀

Курка + листя салату + помідор + діжонська гірчиця.⁣⁣⠀

Риба + свіжий огірок + зелень, + кілька крапель лимонного соку.⁣⁣⠀

Консервований тунець у власному соку + листя салату + свіжий огірок + помідор + болгарський перець.⁣⁣⠀

Вершковий сир (нежирний) + курка/індичка+ зубчик часнику.

Кисломолочний сир + банан.

Зі спецій у начинці рекомендовано використовувати мелений чорний перець і сіль. Із жирів у начинку найкраще додавати олію, наприклад, оливкову.

Смачного!

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