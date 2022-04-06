Светлана Фус рассказала о полезных вариантах начинок для лаваша

К сожалению, сейчас мы часто слышим предупреждения о тревоге, которыми нельзя пренебрегать. И порой в бомбоубежищах приходится провести не один час. Даже в таких условиях мы должны регулярно кушать и поддерживать организм. Одним из вариантов быстрого перекуса может быть лаваш с начинкой. Диетолог Светлана Фус рассказала о вкусных и полезных вариантах начинок для лаваша. Подробности ― далее в материале.

Начинкой для лаваша должны стать продукты, которые можно приготовить, нарезать и хранить в холодильнике в качестве заготовок⁣:

вареное куриное или индюшиное филе; ⁣ ⁣ ⠀

нежирные твердые сыры; ⁣ ⁣ ⠀

обезжиренный творог;⁣⁣⠀

жареные грибы; ⁣ ⁣ ⠀

овощи;⁣⁣⠀

любая зелень; ⁣ ⁣ ⠀

рыба (особенно филе из нежирных сортов); ⁣ ⁣ ⠀

хумус; ⁣ ⁣ ⠀

маринованный лук;⁣⁣⠀

чеснок (немного). ⁣ ⁣ ⠀

⁣⁣Варианты:

Творог + зелень + чеснок.

Курица + листья салата + помидор + дижонская горчица.

Рыба + свежий огурец + зелень, + несколько капель лимонного сока.

Консервированный тунец в собственном соку + листья салата + свежий огурец + помидор + болгарский перец.⁣⁣⠀

Сливочный сыр (нежирный) + курица/индейка+ зубчик чеснока.

Творог + банан.

Из специй в начинке рекомендуется использовать молотый черный перец и соль. Из жиров в начинку лучше добавлять растительное масло, например, оливковое.

Приятного аппетита!

Больше по теме: Что приготовить во время войны? Рецепт сладкого рисового пудинга от Евгения Клопотенко

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.