Светлана Фус рассказала о полезных вариантах начинок для лаваша

Варианты начинок для лаваша
К сожалению, сейчас мы часто слышим предупреждения о тревоге, которыми нельзя пренебрегать. И порой в бомбоубежищах приходится провести не один час. Даже в таких условиях мы должны регулярно кушать и поддерживать организм. Одним из вариантов быстрого перекуса может быть лаваш с начинкой. Диетолог Светлана Фус рассказала о вкусных и полезных вариантах начинок для лаваша. Подробности ― далее в материале.
Начинкой для лаваша должны стать продукты, которые можно приготовить, нарезать и хранить в холодильнике в качестве заготовок:
- вареное куриное или индюшиное филе; ⠀
- нежирные твердые сыры; ⠀
- обезжиренный творог;⠀
- жареные грибы; ⠀
- овощи;⠀
- любая зелень; ⠀
- рыба (особенно филе из нежирных сортов); ⠀
- хумус; ⠀
- маринованный лук;⠀
- чеснок (немного). ⠀
Варианты:
- Творог + зелень + чеснок.
- Курица + листья салата + помидор + дижонская горчица.
- Рыба + свежий огурец + зелень, + несколько капель лимонного сока.
- Консервированный тунец в собственном соку + листья салата + свежий огурец + помидор + болгарский перец.⠀
- Сливочный сыр (нежирный) + курица/индейка+ зубчик чеснока.
- Творог + банан.
Из специй в начинке рекомендуется использовать молотый черный перец и соль. Из жиров в начинку лучше добавлять растительное масло, например, оливковое.
Приятного аппетита!
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