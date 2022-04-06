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Варианты начинок для лаваша

06.04.2022

К сожалению, сейчас мы часто слышим предупреждения о тревоге, которыми нельзя пренебрегать. И порой в бомбоубежищах приходится провести не один час. Даже в таких условиях мы должны регулярно кушать и поддерживать организм. Одним из вариантов быстрого перекуса может быть лаваш с начинкой. Диетолог Светлана Фус рассказала о вкусных и полезных вариантах начинок для лаваша. Подробности ― далее в материале.

Светлана Фус рассказала о полезных вариантах начинок для лаваша

Начинкой для лаваша должны стать продукты, которые можно приготовить, нарезать и хранить в холодильнике в качестве заготовок⁣:

  • вареное куриное или индюшиное филе; ⁣ ⁣ ⠀
  • нежирные твердые сыры; ⁣ ⁣ ⠀
  • обезжиренный творог;⁣⁣⠀
  • жареные грибы; ⁣ ⁣ ⠀
  • овощи;⁣⁣⠀
  • любая зелень; ⁣ ⁣ ⠀
  • рыба (особенно филе из нежирных сортов); ⁣ ⁣ ⠀
  • хумус; ⁣ ⁣ ⠀
  • маринованный лук;⁣⁣⠀
  • чеснок (немного). ⁣ ⁣ ⠀

⁣⁣Варианты:

  • Творог + зелень + чеснок.
  • Курица + листья салата + помидор + дижонская горчица.
  • Рыба + свежий огурец + зелень, + несколько капель лимонного сока.
  • Консервированный тунец в собственном соку + листья салата + свежий огурец + помидор + болгарский перец.⁣⁣⠀
  • Сливочный сыр (нежирный) + курица/индейка+ зубчик чеснока.
  • Творог + банан.

Из специй в начинке рекомендуется использовать молотый черный перец и соль. Из жиров в начинку лучше добавлять растительное масло, например, оливковое.

Приятного аппетита!

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