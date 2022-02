Телеканали медіагрупи StarLightMedia (СТБ, ICTV, Новий канал) розпочали спільний марафон «Напад на Україну» у зв’язку з наступом Росії.

Сьогодні, як ніколи, ми маємо залишатись разом і єднатися заради нашої перемоги.

Заради України.

Сьогодні СТБ, ICTV і Новий канал розкодували свої сигнали, щоб люди зі всього світу дізнавались правду і бачили, що зараз відбувається в Україні. Зокрема, ICTV Ukraine мовить з двох супутників.

Ми змінили сітку мовлення і з самого ранку транслюємо наше інформаційне мовлення на всіх каналах групи.

А також ми знімаємо з ефіру рекламу, щоб присвятити цей день тільки оперативному інформуванню населення.

Якщо у вас раптом не працює ТБ ― стежте за марафоном онлайн:

https://youtu.be/1SGGejXZzrY

https://www.facebook.com/viknaSTB/videos/498941965143419/

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/1SGGejXZzrY” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

Передайте цю інформацію своїм друзям та знайомим, зокрема і в Росії.

І, будь ласка, дивіться і читайте тільки перевірені джерела!

Ми сильні! Україна переможе, і ця перемога складається з кожного з нас!

StarLightMedia ― разом зі всією країною.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.