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Топ-7 улюблених сніданків Володимира Ярославського

21.02.2022

Сніданок – дуже важливий для правильної роботи організму. Щоб день почався смачно і корисно, суддя кулінарного шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Володимир Ярославський поділився своїми улюбленими сніданками. Топ-7 улюблених сніданків від шеф-кухаря, спікера і бренд-амбасадора Володимира Ярославського читайте в матеріалі.

топ завтраков владимира ярославского

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Сніданок повинен бути правильно збалансований, але і не дуже ситним. Переїдання може спровокувати сонливість. Також дуже важливо, щоб ранковий прийом їжі відбувався протягом години після пробудження. Це потрібно для вироблення глікогену в печінці.

владимир ярославский

Суддя «МастерШеф. Битва сезонів» Володимир Ярославський пропонує топ-7 своїх улюблених варіантів сніданку:

  1. Смажені яйця з беконом
  2. Омлет із сиром
  3. Вівсянка або лляна каша на кокосовому молоці
  4. Сирна запіканка з варенням або згущеним молоком
  5. Круасан з мигдалем і апельсиновий сік
  6. Кава, приготована за допомогою пристрою аеропресу
  7. Мамині, домашні гарячі млинчики прямо зі сковороди

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