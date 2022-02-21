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Топ-7 любимых завтраков Владимира Ярославского

21.02.2022

Завтрак – очень важен для правильной работы организма. Чтобы день начался вкусно и полезно, судья кулинарного шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Владимир Ярославский поделился своими любимыми завтраками. Топ-7 любимых завтраков от шеф-повара, спикера и бренд-амбассадора Владимира Ярославского читайте в материале.  

топ завтраков владимира ярославского

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Завтрак должен быть правильно сбалансирован, но и не слишком плотным.  Переедание может спровоцировать сонливость. Также очень важно, чтобы утренний прием пищи совершался в течение часа после пробуждения. Это нужно для выработки гликогена в печени.

владимир ярославский

Судья «МастерШеф. Битва сезонов» Владимир Ярославский предлагает топ-7 своих любимых вариантов завтрака:

  1. Жареные яйца с беконом
  2. Омлет с сыром
  3. Овсянка или льняная каша на кокосовом молоке
  4. Сырная запеканка с вареньем или сгущенкой
  5. Круассан с миндалем и апельсиновый сок
  6. Кофе, приготовленный с помощью устройства аэропресса
  7. Мамины, домашние горячие блинчики прямо со сковороды

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