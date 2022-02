Що приготував новий тиждень усім знакам зодіаку? Кого чекають затримки в ухваленні рішення, а хто має бути уважнішим? Читайте в гороскопі на тиждень ‌з 21 по 27 лютого 2022 року.

Цього тижня в Овнів можливі випадкові події та несподівані звістки, які їх безперечно порадують. Крім того, представникам знака випаде можливість приділити час собі й по-справжньому розслабитися.

На Тельців чекає спокійний тиждень, який принесе їм бажане умиротворення. Головне — не витрачати сили та енергію дарма, а також бути обережнішими з фінансами, оскільки легковажність у цьому питанні може призвести до кризи.

Найближчі сім днів ― ідеальний час, щоб прояснити питання, які хвилюють вас із близькими. Важливо зберігати спокій та не піддаватися впливу негативних емоцій.

Ракам варто приділити особливу увагу здоров’ю. Намагайтеся більше рухатися, не забувайте про ранкову зарядку, відмовтеся від фастфуду та інших шкідливих звичок (хоча б на якийсь час).

Самотні Леви можуть несподівано для себе бути втягнутими у любовну пригоду. Тим, хто вже має пару, варто спробувати освіжити стосунки, влаштувавши раптове побачення чи інтимну вечерю на двох.

Дів приємно здивує допомога з боку — цілком імовірно, що саме участь друга чи колеги допоможе завершити важливу справу, над якою ви працювали. Крім того, на деяких представників знака може чекати нове цікаве знайомство.

Цей тиждень Терезам варто присвятити своєму фізичному та ментальному комфорту. Намагайтеся тішити себе приємними дрібницями, уникайте конфліктних ситуацій, більше гуляйте на свіжому повітрі та розслабляйтесь.

Зірки рекомендують Скорпіонам вийти із зони комфорту і змінити даність. Для самотніх представників знака таке рішення може пообіцяти романтичний зв’язок, а для тих, хто зараз у парі, — несподіваний прибуток.

Висока можливість успішно закрити важливий для вас проєкт або наблизити перспективи зростання. При цьому не рекомендується вплутуватися в конфлікти або вдаватися до нечесних методів гри, ― це може спрацювати проти вас.

Незважаючи на те, що Козероги цінують стабільність та організованість, цього тижня зірки пропонують їм покластися на долю і пливти за течією. Цілком можливо, що позиція спостерігача принесе представникам знака фінансову та особисту вигоду.

Водоліям варто утримуватися від участі в суперечках та розбіжностях, які їх не стосуються. Інакше великий ризик непередбачених втрат — як у духовному, і в матеріальному плані.

Цього тижня зірки рекомендують Рибам зберігати оптимізм і йти до своєї мети, ігноруючи будь-які перешкоди. Крім того, представникам знака не завадить виявити підтримку до близьких людей.

Більше на тему: Гороскоп на лютий 2022 від Хаяла Алекперова: чого чекати кожному із знаків зодіаку

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.