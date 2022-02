Масляна ‒ одне з найдавніших свят, яке прийшло до нас іще з часів Київської Русі. У 2022 році свято розпочнеться 28 лютого і триватиме до 6 березня. Про те, які існують традиції та звичаї, пов’язані з цим світлим святом, читайте в нашому матеріалі.

У 2022 році Масляна розпочнеться 28 лютого і триватиме до 6 березня. Після цього розпочнеться Великий піст.

Більше на тему: Як вибрати червону ікру до Масляної

Масляна ‒ стародавнє слов’янське свято. В цей час усі проводжають зиму й готуються до приходу весни й тепла. Це свято називають ще м’ясопустом ‒ протягом усього тижня не дозволяється їсти м’ясо. Це своєрідна підготовка до Великого посту, який настане відразу після Масляної.

Проводжаючи зиму, слов’яни влаштовували гучні гуляння. На Русі проводилися кулачні бої, діти каталися на санках, конях. Усі разом співали святкові пісні, колядки, частівки. Одним словом, веселилися, як могли і хотіли.

Багато звичаї Масляної були спрямовані на підвищення родючості. Адже від цього залежав достаток. Так, катання з крижаних гірок мало пробудити землю від сну. В останній день святкового тижня за традицією спалювали опудало Масляної, яке протягом семи днів носили на жердині по селу або місту. Попіл від опудала розвіювали по окрузі для того, щоб він задобрив і удобрив землю.

У древніх слов’ян Масляна вважалася святом на честь Марени, язичницької богині. Марена уособлює процес як вмирання, так і відродження. У неї два обличчя. Взимку, під час «смерті» природи, ‒ це байдужа холодна чаклунка. Навесні і влітку ‒ дівчина-красуня, повна життя. Опудало Масляної уособлювало Марену. Але, спалюючи її, народ знищував тільки її зимову іпостась і просив повернутися в новому образі, принести радість, достаток, урожай!

Більше на тему: Рецепти млинців на Масляну: як просто приготувати млинці, розповіла Надя Матвєєва

Про те, що на Масляну потрібно їсти млинці, знає кожен. Однак існує ще кілька звичаїв. Так, наприклад, на свято було прийнято дарувати подарунки. Та не прості, а зі змістом. Найчастіше в дар приносили посуд. Бажано ‒ срібний.

Увесь тиждень був розписаний по днях. Так, у вівторок зазвичай ходили на оглядини і вибирали наречену. У середу теща обов’язково повинна була пригостити свого зятя смачними млинцями. У четвер усі влаштовували справжній розгул, а п’ятниця була тещиним вечором.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.