Як вибрати червону ікру до Масляної

Масниця — один з улюблених народних свят. Найголовніший атрибут свята — млинці з різними начинками. Найсмачнішою та найкориснішою начинкою вважається червона ікра. Читайте в нашому матеріалі як правильно вибрати червону ікру, а також поради ведучого програми «Страва честі» Юрія Ковриженко.

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Масляна з давніх часів вважалася найвеселішим народним святом. Адже з пробудженням природи, коли весна приходить на зміну зимі, зустрічаємо її пишними гуляннями! Успішні господині організовують святкування Масляної вдома та готують гору млинців, які подають з різною начинкою. Найсмачнішою та найкориснішою начинкою вважається червона ікра. Є прикмета: чим більше млинців з ікрою з’їдять твої гості та близькі, тим успішнішим буде рік! Давайте розглянемо основні правила вибору червоної ікри.

Як правильно вибрати червону ікру

На баночці повинно бути написано, з якої риби ця ікра. Якщо такого напису немає – сміливо вибирайте іншу. Те, що жерстяна банка не повинна бути роздутою, – загальне правило для всіх консервованих продуктів.

Краще вибирати ікру горбуші – саме цей різновид ікри має смак, який знайомий нам з дитинства. Ваші гості оцінять млинці саме з червоною ікрою горбуші, адже це саме той смак, який вони очікують.

Спробуйте піднести баночку до вуха та трохи потрясти – вміст не повинен рухатися (рух можливий тільки за наявності зайвої рідини).

Також є розфасовка червоної ікри в скляних банках. Саме в такій тарі ви можете розглянути продукт з усіх боків, переконатися у правильності консистенції, зовнішнього вигляду, кольору та розміру ікринок. Крім того, ікра в скляній тарі виглядає більш презентабельно.

Пам’ятайте ще одне правило: справжня червона ікра не може коштувати дешево. Необхідно вибирати продукт у виробників – лідерів у своїй галузі, які піклуються про свою репутацію та пильно стежать за якістю товару.

Червону ікру найкраще купувати у сертифікованих продавців. У разі купівлі такого продукту «з рук» ви не можете бути впевнені в якості ікри, в її походженні або ж у дотриманні продавцем всіх норм зберігання рибного продукту.

Ведучий програми «Страва честі» і шеф-кухар з 10-річним стажем Юрій Ковриженко поділився своїми секретами вибору червоної ікри. Вибираючи червону ікру потрібно знати кілька нюансів:

Лосось йде на нерест з липня по вересень, тому якщо дата виробництва в ці місяці то тоді є ймовірність що посол і консервація були зроблені зі свіжої а не замороженої ікри. Не рекомендую брати ікру в жерстяній банці, цей продукт завжди гірша за якістю і немає можливості візуально відразу перевірити стан ікринок. Найкраще купувати ікру в склі, від скла немає окислення як від металу. Є ще заморожена червона ікра на вагу, її не потрібно бояться, заморозка майже ніяк не впливає на якість ікри. Вибирати потрібно ікру середнього розміру, ікринки повинні бути прозорі, що не каламутні. Чим червоно ікра тим більше в ній гіркоти. Якщо ікра дрібна, то це ікра форелі. Найсмачніша ікра у горбуші і кети, вона велика, оранжевого кольору.

Порадуйте своїх близьких смачною та корисною стравою в масляний тиждень: млинці з червоною ікрою – найкраще частування!

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