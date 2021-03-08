Как выбрать красную икру к Масленице

Масленица – один из любимых народных праздников. Самый главный атрибут праздника — блины с различными начинками. Самая вкусной и полезной начинкой считается красная икра. Читайте в нашем материале как правильно выбрать красную икру, а также советы ведущего программы «Страва честі» Юрия Ковриженко.

Масленица с древних времен считалась самым веселым народным праздником. Ведь с пробуждением природы, когда зиму сменяет весна, ее встречали пышными гуляниями! Хозяйки организовывают празднование Масленицы дома и готовят целые стопки блинов, которые подают с различными начинками. Самой вкусной и полезной начинкой считается красная икра. Существует примета: чем больше блинов с икрой съедят твои гости и близкие, тем успешнее и богаче будет год! Давайте рассмотрим основные правила выбора качественной красной икры.

Как правильно выбрать красную икру

На баночке должно быть написано, из какой рыбы эта икра. Если такой надписи нет – смело выбирайте другую. То, что жестяная банка не должна быть вздутой, – общее правило для всех консервированных продуктов. К блинному столу лучше всего выбирать икру горбуши – именно эта разновидность икры обладает вкусом, который знаком нам с детства. Ваши гости оценят блинчики именно с красной икрой горбуши, ведь это именно тот вкус, который они ожидают. Попробуйте поднести баночку к уху и немного потрусите – содержимое не должно двигаться (движение возможно только при наличии лишней жидкости). Также существует расфасовка красной икры в стеклянных банках. Именно в такой таре вы можете рассмотреть продукт со всех сторон, убедиться в правильности консистенции, внешнего вида, цвета и размера икринок. Кроме того, икра в стеклянной таре выглядит более презентабельно. Помните еще одно правило: настоящая красная икра не может стоить дёшево. Необходимо выбирать продукт у производителей – лидеров в своей отрасли, которые заботятся о своей репутации и пристально следят за качеством товара. Красную икру лучше всего покупать у сертифицированных продавцов. При покупке такого продукта «с рук» вы не можете быть уверены в качестве икры, в её происхождении и в соблюдении продавцом всех норм хранения рыбного продукта.

Ведущий программы «Страва честі» и шеф-повар с 10-летним стажем Юрий Ковриженко поделился своими секретами выбора красной икры. Выбирая красную икру нужно знать несколько нюансов:

Лосось идёт на нерест с июля по сентябрь, поэтому если дата производства в эти месяцы то тогда есть вероятность что засол и консервация были произведены из свежей а не замороженной икры. Не рекомендую брать икру в жестяной банке, этот продукт всегда хуже по качеству и нет возможности визуально сразу проверить состояние икринок. Лучше всего покупать икру в стекле, от стекла нет окисления как от металла. Есть ещё замороженная красная икра на развес, её не нужно боятся, заморозка почти никак не влияет на качество икры. Выбирать нужно икру среднего размера, икринки должны быть прозрачные, не мутные. Чем краснее икра тем больше в ней горечи. Если икра мелкая, то это икра форели. Самая вкусная икра у горбуши и кеты, она крупная, оранжевого цвета.

Порадуйте своих близких вкусным и полезным блюдом в масленичную неделю: блины с красной икрой – лучшее угощение!

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