Кажуть, що свято Хрещення Господнього, яке весь православний світ відзначає щороку 19 січня, – найкращий час для того, щоб загадати заповітне бажання. Пропонуємо перевірити, чи так це насправді, і в ніч з 18 на 19 січня загадати своє бажання. Як же це правильно зробити і коли – читайте в нашому матеріалі.

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Перед тим, як щось просити у Всесвіту та Всевишнього для себе, подякуйте вже за те, що маєте. Не зайвим буде і подумки пробачити і забути всі колишні образи. Зробили? Тепер можна приступати. Існує кілька різних способів загадати бажання на Водохреще. Ми розповімо про найпопулярніші з них.

Як правильно загадати бажання на Водохреща

Напишіть 12 бажань на маленьких аркушах паперу, покладіть їх під подушку, а вранці витягніть три з них. Саме вони обов’язково збудуться.

У водохресну ніч поставте на стіл чашу з водою і спостерігайте за нею. Якщо опівночі по воді підуть брижі, то треба обов’язково в цей момент встигнути загадати бажання.

Коли будете на березі озера, річки або джерела, візьміть кристал перламутру або аквамарину. Там уявіть своє бажання у вигляді яскравого спалаху і киньте кристал у воду.

Лягаючи спати перед святом Водохреща, поставте запитання про свою долю, на яке хотіли б дізнатися відповідь. Сон, який приснитися цієї ночі, – пророчий. Постарайтеся його запам’ятати. Для цього радимо заздалегідь приготувати блокнот з ручкою, щоб відразу записати. Уві сні ви і знайдете відповідь на своє поставлене запитання.

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