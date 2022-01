Кажуть, що свято Хрещення Господнього, яке весь православний світ відзначає щороку 19 січня, – найкращий час для того, щоб загадати заповітне бажання. Пропонуємо перевірити, чи так це насправді, і в ніч з 18 на 19 січня загадати своє бажання. Як же це правильно зробити і коли – читайте в нашому матеріалі.

Перед тим, як щось просити у Всесвіту та Всевишнього для себе, подякуйте вже за те, що маєте. Не зайвим буде і подумки пробачити і забути всі колишні образи. Зробили? Тепер можна приступати. Існує кілька різних способів загадати бажання на Водохреще. Ми розповімо про найпопулярніші з них.

