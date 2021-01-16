Хрещення Господнє: традиції та звичаї

Щороку 19 січня православні віряни відзначають найстаріше церковне свято – Хрещення Господнє або, як ще його називають у народі, Богоявлення. Дізнайтеся в матеріалі, яких традицій та звичаїв здавна дотримувалися цього дня.

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19 січня православні віряни вшановують той день, коли Іоанн Хреститель хрестив Ісуса Христа у річці Йордан. Для православних Хрещення – одне з найважливіших свят у році.

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Водохресний Святвечір

Водохресний Святвечір – це вечір 18 січня. У народі його також називають Водохресний вечір, Голодна кутя, Свічки. Весь день перед ним дотримуються строгого посту. Господині готують на вечерю кутю із зерен пшениці, рису або ячменю, пісні вареники та узвар.

Освячення води

Іще з часів язичництва воді приписували цілющі властивості. А пізніше вченими було доведено, що вода може змінювати не тільки свої властивості, але й склад під впливом слів і думок людини. Цей висновок підтвердили численні проведені експерименти. Так, християни впевнені, що молитва заряджає воду позитивною енергетикою.

Вважається, якщо на Водохреща зануритися в освячену воду три рази, душа і тіло людини очистяться. Ця вода називається ще святою Богоявленською.

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Головна традиція 19 січня – здійснення молебню та освячення води. Якщо молебень відбувається біля водойми, де для цього спеціально готують ополонку у формі хреста, у неї можуть зануритися всі охочі, щоб очиститися і зцілитися.

Також у цей день запасаються освяченою водою і приносять її своїм рідним та близьким додому. Така вода не псується. Більш того, вона допомагає позбутися хвороб і може підняти настрій у найсумніший день. Святити воду слід після церковної служби. Велике освячення води проводиться 18 січня після Божественної літургії і 19 січня, у день Хрещення Господнього.

Водою святять квартиру або дім, щоб забезпечити спокій і благополуччя на весь рік. Але при цьому в жодному разі не можна сваритися.

Традиції

На Водохрещу прийнято вмиватися снігом у відповідну погоду. Вважається, що ця процедура омолоджує шкіру краще за інші засоби. Для цього необхідно зібрати чистий сніг на Хрещення і дати йому розтанути, після чого нанести на обличчя.

Багато пар укладають свої шлюби саме 19 січня. Існує думка, що якщо узаконити стосунки в цей день, все подальше сімейне життя буде щасливим і спокійним.

У це свято молоді мами намагаються охрестити своїх малюків.

Напередодні Водохрещі дівчата ворожать на свою долю, а сни з 18 на 19 січня вважаються віщими.

На Водохрещу готують кутю. Рештки куті прийнято віддавати тваринам, а частину – складати в окремий горщик «на долю». Туди також слід додати по три ложки тих страв, які стояли на столі цього вечора.

Також в Україні існує традиція на Святвечір закликати мороза. Оскільки на ці дні зазвичай припадають найлютіші морози, люди намагаються задобрити стихію. Господар на початку вечері з ложкою куті підходить до вікна або виходить на ґанок і кличе мороза словами: «Морозе, морозе, іди до нас кутю їсти!». А потім відповідає: «Не йдеш? То не йди ні на жито, ні на пшеницю, ні на всяку пашницю! Не морозь ні нас, ні худобу, ні птицю!».

Хороша прикмета на Водохреще – почати важливу справу. Тоді її успішність у майбутньому забезпечена.

Зазначимо, що на Водохрещу не можна працювати. Найкраще присвятити цей день близьким, а також очиститися від гріхів. Не варто надмірно захоплюватися ворожіннями і застіллями.

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