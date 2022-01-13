Старий Новий рік – це зовсім не самостійне свято, а улюблений Новий рік, тільки за Юліанським календарем. Його переважно відзначають у тих країнах, де православна церква дотримується старого способу літочислення. Наші предки наділяли 13 січня особливим магічним змістом. Якщо вірити численним прикметам, які пов’язані зі святом, можна не лише зазирнути в майбутнє і дізнатися, що чекає на тебе в новому році, але також привернути удачу і достаток. Зверніть увагу, що не можна робити на Старий Новий рік, щоб фортуна від вас не відвернулася.

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Погодні прикмети на Старий Новий рік

Традиційно 14-го січня селяни і хлібороби намагалися визначити, чи буде рік врожайним. Небо і сонце здатні передбачити, наскільки щедрою виявиться земля протягом наступних дванадцяти місяців:

Нічне безхмарне небо і яскраві зірки – до хорошого урожаю, холодного лютого і спекотного літа.

Заметіль зранку – вродять горіхові дерева.

Снігопад – до дощового липня.

Іній на гілках – буде багато меду.

Суха погода і мороз – не пощастить грибникам.

Високо зійде сонце – до щастя і родючості.

Прикмети, пов’язані із зустріччю Старого Нового року

Є також кілька прикмет, які стосуються самого святкування:

Якщо першим до хати увійде хлопець з багатодітної сім’ї – рік пройде в ситості та здоров’ї.

Чим гучніше й веселіше пройде зустріч Старого Нового року, тим успішнішим цей рік буде.

Кутя, а також страви зі свинини на святковому столі – до багатства і щастя.

Що не можна робити на Старий Новий рік

Щоб не злякати удачу, постарайтеся не робити нічого з переліченого нижче:

За тиждень до Старого Нового року не рекомендовано надягати нові речі. Краще почекати самого свята і похвалитися обновкою безпосередньо 13 січня.

Говорячи тост, слід уникати вживання частки «не»: тоді те, чого ви бажаєте, точно здійсниться.

Не слід відзначати Старий Новий рік тільки в жіночій компанії – це до нещастя.

Будь-які побутові клопоти і прибирання 13–14 січня краще відкласти: вважається, що разом зі сміттям можна винести з дому благополуччя.

Не варто позичати гроші в борг, а також рахувати дрібні монети.

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