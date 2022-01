Старий Новий рік – це зовсім не самостійне свято, а улюблений Новий рік, тільки за Юліанським календарем. Його переважно відзначають у тих країнах, де православна церква дотримується старого способу літочислення. Наші предки наділяли 13 січня особливим магічним змістом. Якщо вірити численним прикметам, які пов’язані зі святом, можна не лише зазирнути в майбутнє і дізнатися, що чекає на тебе в новому році, але також привернути удачу і достаток. Зверніть увагу, що не можна робити на Старий Новий рік, щоб фортуна від вас не відвернулася.

Традиційно 14-го січня селяни і хлібороби намагалися визначити, чи буде рік врожайним. Небо і сонце здатні передбачити, наскільки щедрою виявиться земля протягом наступних дванадцяти місяців:

Є також кілька прикмет, які стосуються самого святкування:

Щоб не злякати удачу, постарайтеся не робити нічого з переліченого нижче:

