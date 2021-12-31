Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Який манікюр зробити на Новий рік 2022: ідеї у фотографіях

31.12.2021

Напередодні зимових свят ми намагаємося продумати все до дрібниць: від святкового столу, декору будинку до чарівного зовнішнього вигляду. І дуже важливу роль у створенні красивої зовнішності для зустрічі Нового року 2022 відіграє новорічний дизайн нігтів, що допоможе завершити найкращі сети для новорічного свята і створити чудовий настрій.

Маникюр на зиму 2022

Більше на тему: Як зробити манікюр гель-лаком в домашніх умовах

Скандинавські візерунки

Маникюр на зиму 2022

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

Помітними для новорічного манікюру є різнопланові тематичні малюнки ― від звірят (сови, котики, ведмедики) до сніжинок, кульок на ялинку, ялинок. Усі ці принти можуть окремо використовуватися в оформленні новорічного манікюру 2022 року або складати цілу композицію. Скандинавські мотиви в новорічному манікюрі особливо доречні, дозволяючи прикрасити пальчики красивими візерунками, оленями в упряжці Санти. Виконувати подібний новорічний нейл-арт краще в синьо-білому чи червоно-білому поєднанні кольорів.

Більше на тему: Манікюр на зиму 2022: модні тренди

Стрази

Маникюр на зиму 2022

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

Красивий новорічний манікюр не обходиться без блиску стразів. Будь то однотонний манікюр на Новий рік 2022 або новорічний нейл-арт з малюнком ― неодмінно доберіть камінці, що зроблять його ще кращим. Дивовижні варіації манікюру на Новий рік 2022, інкрустовані стразами, зроблять вас чарівною в новорічну ніч, підкреслюючи всю красу святкового образу. Кольорові стрази, наприклад червоні, будуть ідеальні на сірому або білому тлі в новорічному манікюрі 2022.

Більше на тему: Французький манікюр на зиму 2021/2022: тренди

Фольга

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

Ще один елемент із серії «шик і блиск» ― це фольга в новорічному манікюрі 2022. Ефектні відбитки фольги в золотому, сріблястому або іншому кольорі на новорічних нігтях будуть шикарними. Крім того, можна використовувати шматочки фольги, створюючи не менш чарівний новорічний манікюр «бите скло». Для новорічного манікюру з фольгою варто вибирати темні тони покриттів, що додадуть глибини та розкриють красу ошатного манікюру на новий рік 2022 з фольгою.

Більше на тему: Манікюр на короткі нігті на зиму 2022: тренди

Омбре

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

маникюр на новый год 2022

Загадковості вашому образу допоможе надати модний новорічний манікюр 2022 з градієнтом. Ніжний колірний перехід особливо чарівний, якщо дібрати гарні відтінки та засоби для доповнення новорічного манікюру. Як ідея омбре-манікюру на Новий рік 2022 може стати фіолетовий лак від темного до яскравого з глітерною смужкою на одному з пальчиків, а також іще один блискучий нігтик як акцент у новорічному нейл-дизайні.

Більше на тему: Манікюр 2022: модні тренди року

Фото: pinterest.com

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send